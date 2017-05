Antonio Puertas decidirá su futuro cuando acabe la temporada

Google Plus

Antonio Puertas, durante un partido esta temporada. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

El futuro de la Unión Deportiva Almería como club, a falta de cinco jornadas para que finalice la temporada, está en el alero, como así lo atestigua el hecho de que la entidad del Mediterráneo se halle inmersa en la pelea por eludir el descenso a Segunda B. En idéntica situación se encuentra un buen puñado de futbolistas del plantel rojiblanco, cuya relación contractual con la sociedad que preside Alfonso García finaliza el próximo 30 de junio y con la que aún no han estampado su firma para prolongar su estancia en el sureste andaluz.

El ejemplo más claro de esta incertidumbre es el de Antonio Puertas. El jugador almeriense, que tras haber estado en la rampa de salida el pasado verano, se hizo con un puesto en los esquemas de Fernando Soriano gracias a sus actuaciones, ha experimentado una bajada en su rendimiento y ha visto cómo la sombra de una posible renovación le ha acompañado desde que comenzara a despuntar en la categoría de plata.

Las idas y venidas han sido constantes entre el propio futbolista y la entidad, personada esta última en las figuras de Fernando Soriano y Andrés Fernández, actualmente fuera del club, que llegaron a asegurar que si el delantero no había renovado aún era única y exclusivamente por su culpa. La otra parte implicada, por su parte, se limitaba a guardar silencio, de hecho no fue hasta febrero cuando compareció ante los medios de comunicación, evitando hablar sobre su futuro y subrayando que lo importante es lo colectivo.

"Al final de temporada decidiré si me tengo que quedar"

Meses después, el discurso del benaducense no es ni mucho menos diferente, si bien es cierto que los enlaces entre el vestuario y las altas esferas han cambiado, siendo ahora Raúl Lozano un importante nexo de unión entre ambas partes. En cualquier caso, el "17" precisa que la prensa ya le ha situado en "tres o cuatro equipos" sin él apenas enterarse, al tiempo que emplaza al término del presente ejercicio para esclarecer su povernir: "Son solo rumores. Yo estoy a gusto en Almería y al final de temporada decidiré si me tengo que quedar y veré cuáles son los planes del club para el año que viene".

Problemas físicos, menor rendimiento

El nivel que estaba ofreciendo Puertas en el primer tramo del curso, a todas luces dispar del de sus compañeros, parecía no tener fecha de caducidad hasta que las tornas se empezaron a invertir. Primero fue un catarro el que atacó al ariete en el mes de febrero y después llegaron las molestias en el cuádriceps, que le han obligado a quedarse fuera de alguna citación o partir de inicio desde el banquillo en los últimos compromisos ligueros, todo ello acompañado por una mejora del rendimiento colectivo que, a la postre, ha servido para abandonar los puestos de descenso momentáneamente. "Estuve tres partidos, en los que hasta el último momento no supe si iba a poder estar, jugando molestias. Al final decidí descansar para recuperarme, el equipo ganó y es normal que el entrenador no quiera mover ficha", ha subrayado el extremo unionista.

Convencido de conseguir la permanencia

El jugador almeriense no concibe otra cosa que terminar la temporada entre los puestos que dan derecho a competir un año más en el fútbol profesional. Así lo siente y así lo transmite cuando es cuestionado por ello: "El cuerpo me dice que nos quedamos, por el sufrimiento que llevamos acumulado toda la temporada y por la afición, que no nos ha abandonado en ningún momento. Tenemos más ganas que nadie de estar tranquilos y de poder decir que lo hemos conseguido".

Para Puertas el futuro más próximo se vislumbra prometedor, máxime echando la vista atrás y comprobando que no hace mucho el Almería cerraba la tabla clasificatoria y tenía la permanencia a cuatro puntos: "Si hace unos meses nos hubieran dicho que ahora íbamos a estar tan vivos y con tres partidos en casa, lo hubiéramos firmado", ha apostillado.