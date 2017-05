Puertas: "No ha sido el mejor partido, pero lo importante es que hemos logrado la victoria"

Google Plus

Antonio Puertas, en el calentamiento previo al partido ante el Numancia. (FOTO: David García - VAVEL)

Antonio Puertas, uno de los protagonistas del triunfo ante el Numancia, pasó por zona mixta al término de la confrontación para analizar lo que había sido una victoria y un buen primer tiempo por parte de su equipo: “El juego no ha sido brillante ni bonito para el aficionado pero hemos tenido el partido controlado en todo momento, con dos goles que nos han venido de maravilla y al final no hemos pasado apuros como en otros partidos”.

No obstante, en la segunda mitad se ha visto a un Almería que ha tenido mucha menos producción ofensiva. ¿Por qué el equipo ha bajado los brazos en el segundo tiempo? El atacante responde: “El entrenador nos ha dicho que siguiéramos como en la primera parte, que íbamos a tener más ocasiones de gol, pero al final ellos nos han echado para atrás y nosotros también, por el resultado, nos hemos venido atrás inconscientemente y no ha sido lo que hubiésemos querido pero al final lo importante son los tres puntos que es lo que queda”.

"Quería celebrarlo con la afición; nos acompaña allá donde vamos y eso se siente"

Fue preguntado también por qué opinión tiene acerca de la excesiva seguridad en torno a los miembros de Grada Joven aprovechando que se dirigió hacia ellos en la celebración del gol, a lo cual respondió de la siguiente manera: “Lo cierto es que no sé mucho del tema. Quería celebrarlo con la afición; nos acompaña allá donde vamos y eso se siente y se nota”.

Con el del pasado domingo es el octavo gol en Liga del de Benahadux, que además hizo un gran partido. A título individual, sin embargo, se mostró autoexigente al asegurar que puede dar más de sí mismo: “Es cierto que me gusta entrar más en contacto con el balón aunque el partido requería otra cosa. El gol es una ocasión similar a una que fallé en Elche pero hoy (por el sábado) me ha salido bien y he podido marcar”.

Con la victoria, unido a los resultados cosechados por los rivales directos, el Almería se aleja un poco del descenso. A ello se ha referido el canterano unionista, que precisa que deben estar centrados en sí mismos: “Lo importante es que ganemos. Luego lo demás ya se verá. Pero es cierto que si eso acompaña, mucho mejor".

"Aquí no se duerme nadie; hay que estar a tope"

Ante la pregunta de la igualdad que impera en una categoría en la que cualquiera puede ganarle a cualquiera, Puertas respondía lo siguiente: “Mira el Mirandés que ha ganado en Elche con uno menos. Aquí no se duerme nadie; hay que estar a tope”.

El final de la competición se acerca y queda lo más difícil: tratar de conservar el bagaje obtenido en los últimos meses y certificar lo antes posible la permanencia en la categoría. A raíz de esto el almeriense valoraba lo siguiente: “Todo lo pasado no existe. El lunes empezaremos a pensar ya en el Mallorca para traernos los tres puntos”.