Ramis: "Si conseguimos ganar el partido, abandonamos la UVI"

Ramis en rueda de prensa. Fuente: VAVEL

El técnico de la UD Almería, Luis Miguel Ramis, ha dado una rueda de prensa, este jueves, de cara al próximo partido ante el Mallorca. Un encuentro vital por la permanencia.

El entrenador comenzó interviniendo refiriéndose a la importancia de los tres puntos para los dos equipos: "Me imagino que ellos también llevan semanas igual que nosotros, con finales y con partidos muy importantes y decisivos, y conforme se acerca el final pues si cabe algo más, pero igual de importante para los dos, ya sabéis que lo de los colchones no me gusta en exceso. Estamos como estamos, pero necesitamos seguir sumando".

Para el técnico catalán, el equipo se encuentra bien en esta recta final: "Es verdad también que llevamos bastantes semanas juntos ya, y en cuanto a idea e intención de juego, está definida. Seguimos intentando mejorar aspectos del juego en los que tenemos dificultades y en los que podemos mejorar, pero ahora también es verdad que le añadimos un poquito de trabajo emocional, de tratar de gestionar bien las semanas, el cansancio no solo físico, sino que también de la carga de competición, de la tensión que se empieza a acumular y eso lo intentamos llevar bien, teniendo mucha cercanía con ellos, estando a disposición de ellos como no puede ser de otra forma y que el grupo se sienta fuerte y a gusto con lo que hace, dentro de la exigencia de la semana de entrenamiento y de los partidos. Creemos que así se puede sacar más rendimiento. Ellos están bien, están fuertes, tienen las ideas claras, y vamos a Mallorca con la misma intención que fuimos al campo del Nástic, del Elche, del Córdoba y al del Levante".

Una mejoría en el cuadro almeriense desde la llegada al banquillo del técnico catalán, que, opina, no ha dejado de verse en los partidos en los que no se ha conseguido sumar: "Un club no es una cara cuando gana y otra cuando pierde, y eso en fútbol para mí no es así. Si queremos asociar una cara cuando el equipo gana, y otra totalmente diferente cuando el equipo pierde, yo no lo hago nunca en esa vía. Creo que el Almería tiene una cara que compite, que cada vez es más sólido, que cada vez es más difícil de ganar, pero obviamente, comete errores, como todos los rivales, hasta los que ya han conseguido ascender a Primera División. Lo que tratamos de hacer es cometer los mínimos posibles y acertar lo máximo posible, pero no nos olvidamos que enfrente también hay rivales que compiten mucho, que tienen buenas plantillas y que te ponen dificultades. Nuestra intención nunca es salir al campo con la intención de hacer las cosas mal, intentamos salir siempre con la intención de hacer las cosas bien, lo que pasa que a veces, los momentos de un partido te llevan a un camino o a otro, y eso hay que saberlo solucionar. A veces lo hemos hecho, a veces nos ha costado más, a veces no, para ello es una Liga muy competida":

"Lo importante es que la corriente del grupo sea positiva"

Luis Miguel Ramis ha hablado sobre la lesión de Kalu Uche: "El que está preocupado es él, porque quiere ayudar y no puede. Me gustaría tenerlo, claro. ¿Preocupado? Es lo que hay, es que no puedo tampoco darle muchas vueltas. Insisto, como siempre, que prefiero tenerlos a todos, pero sé que cada semana van a pasar este tipo de cosas, porque no es la primera vez que me lo habéis escuchado aquí, y yo creo que ya el primer día lo dije, que son situaciones que van a pasar, que van a seguir pasando, y que hay que solucionarlas. Lo importante es que la corriente del grupo sea positiva y por lo menos, por mi parte hacia ellos, la confianza en todos es máxima. Con lo cual, no me asusta tener que utilizar a jugadores que hayan tenido menos minutos, estoy convencido de que van a rendir, y muy bien":

Un partido, el de este sábado, al que tanto bermellones como andaluces llegan con la misma necesidad: "Yo no me atrevo a decir que nosotros algo menos porque llevemos seis puntos más que ellos, no me atrevo, es que no creo en los colchones. El fútbol me ha demostrado que cambia mucho en pocos días, y puede cambiar muchísimo en dos semanas. Con lo cual, ahora mismo no estamos para pensar en eso, nos jugamos los dos mucho. Es verdad que nosotros, si conseguimos ganar el partido, abandonamos la UVI, en la que todavía estamos, y puede ser que nos pasen a planta, esa es la intención".

La baja de Borja Fernández, es un problema que encuentra una solución, la de ubicar a Joaquín en su lugar, lo cual el tarraconense valora como una de las opciones: "Es una posibilidad. Joaquín ha jugado de central, ha jugado de mediocentro, y ha dado un rendimiento extraordinario en cualquiera de las dos posiciones. Con lo cual, esa es una opción, pero hay más. Terminamos mañana (por el viernes) la semana, respiramos hasta el último segundo, para ver sensaciones, que son solo sensaciones para afrontar el partido del sábado con mucha ilusión, que es con la que vamos a la isla. Vamos a hacer un gran partido, necesitaremos un partido muy completo, sabemos que vamos a tener delante a un rival muy agresivo, de mucha energía, de mucho empuje, eso hay que contenerlo y responderlo".

"Hemos conseguido salir del coma"

Ramis no hace cuentas de cara a la permanencia: "Ya os dije que si ganamos los cuatro partidos, nos salvamos. Esas son mis cuentas, es que no puedo ir mucho más allá. Vamos a Mallorca, vamos a intentar ir a hacer las cosas bien para abandonar la UVI en la que estamos. Hemos conseguido salir del coma, fuimos a la UVI y ahora queremos ir a planta. Todavía estaremos en el hospital, pero estaremos mejor que antes. Esa es la intención, y eso se consigue partido a partido, no pensando de dos en dos, o de tres en tres, o de cuatro en cuatro".

La necesidad de los tres puntos, puede conllevar la desesperación: "Sí. Como también sucedió el día del Elche probablemente, el del Nàstic, en el que un poco menos pero en las que esas necesidades se convierten a veces también en nervios, en tensión, en precipitación para todos. Vamos a tratar de no caer en precipitaciones, sí en mucha tensión competitiva, en saber que vamos a tener un rival que nos va a empujar mucho, y que tenemos que responder. El grupo está fuerte porque siente que puede combatir sin ningún problema todo ese tipo de situaciones, está acostumbrado a este tipo de partidos, y en ese sentido no nos da miedo, pero es verdad que vamos a un partido muy competido y en el que habrá muchas fases que gestionar bien. Cada entrenador, y cada grupo, tendrá que hacerlo, y quien mejor lea antes lo que pueda pasar, tiene algo de ventaja. Insisto, va a ser un partido de mucho ritmo, de mucha tensión, de mucho empuje, de mucho duelo, de mucha energía, de mucha agresividad, de los bonitos de verdad".

"El equipo quiere ir hacia adelante"

Además, el míster del cuadro rojiblanco declaró que sus muchachos tienen la cabeza preparada: "Llegamos mentalmente limpios al tramo final, con mucha ilusión de seguir dando pasitos. Los chicos entrenan bien, en el vestuario se respira que el equipo quiere ir hacia adelante, que quiere solventar una situación que ha sido incómoda muchos meses y eso se ve en el día a día. Luego es verdad que hay que trasladarlo al partido, y que las tensiones a veces hacen que no puedas explotar todo lo que tú quieres porque también hay un rival delante, pero tenemos una idea clara todos, estamos sumando y vamos en una dirección, y eso al grupo le hace sentir fuerte y con confianza para afrontar partidos muy difíciles".

Desde Mallorca se espera llenar el el Iberostar Estadi: "Un estadio lleno es lo más bonito que hay en el fútbol. Por lo cual, no es ningún problema, todo lo contrario, es estímulo, es motivación de jugar en un entorno o un equipo defendido por su afición. Si responden, como están diciendo, pues es estupendo. Es lo que buscamos nosotros también cuando vienen los equipos aquí y lo conseguimos también, pero hostil para nada, para jugar tiene que ser un estímulo, ver que los estadios se llenan para verlos, y para disfrutar del fútbol de los dos equipos".

Por último, Luis Miguel Ramis añadió: "Estoy convencido, y los jugadores también, que en esta línea y con mucho compromiso, con mucha responsabilidad, lo podemos conseguir. Con respecto al Mallorca, es muy buen equipo, es normal también que cuando llega un entrenador hay una reacción, es así. Luego con el tiempo, se refuerza o no de esa situación. Sergi tiene buenos conceptos de fútbol que seguro que ha intentado trasladarle a sus jugadores, y el Mallorca tiene una plantilla extraordinariamente buena, de las que al principio de temporada piensas que no puede pasar por este tipo de situaciones, al igual que nosotros, pero eso es una cosa y la realidad es otra. La realidad es que está en la parte baja, como estamos nosotros, pero que es un equipo que si lo dejas maniobrar, es capaz de mandar en el partido, que es lo que queremos hacer nosotros muchas veces. Con lo cual, partido extremadamente competido, complicado, y con un rival fuerte, y que de los últimos nueve puntos, ha sacado seis. Con esas inercias a veces te ves más fuerte que otros equipos que están por encima de ti, a veces, no voy a poner ejemplos, pero os los podéis imaginar. Sumar puntos, da mucha energía y confianza. Me gusta sumar puntos jugando bien al futbol, y viendo en el campo lo que yo quiero, pero bueno, a veces tengo que bajar un poco la marcha, y decir, los puntos los tenemos, sí, pues eso es lo más importante. Pero yo creo que para conseguir puntos a la larga, hay que tratar de jugar bien al fútbol, y jugar bien al fútbol, no es la única vía que yo propongo, pero es tener claro un camino dentro del campo. Pero ahora prima sumar puntos, y al Mallorca lo que le prima es exactamente lo mismo que a nosotros. Intentaremos ganar jugando al fútbol, como siempre".