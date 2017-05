Previa RCD Mallorca - UD Almería: salir de la UVI

En alusión a las declaraciones de Luis Miguel Ramis, tanto Mallorca como Almería se encuentran en una situación crítica. Este partido herirá de gravedad a uno de los dos equipos mientras que el otro afrontará las tres jornadas de campeonato restantes con positivismo y, si se me permite, algo más de tranquilidad. Los locales congregarán a toda la afición en el feudo bermellón ya que necesitan el apoyo de los suyos para sacar adelante este partido trascendental. Sin embargo, la UD Almería buscará una victoria que aumentaría exponencialmente sus opciones de permanencia en la categoría.

Vivir o morir

El Real Club Deportivo Mallorca está viviendo una auténtica pesadilla. El conjunto balear está a un paso de descender a la Segunda División B 37 años después. Los bermellones se han abonado al sufrimiento en estas tres últimas temporadas en la división de plata, situación que no se ha subsanado en la presente campaña. Tres técnicos han pasado por el banquillo mallorquín en nueve meses, el último de ellos el ex entrenador rojiblanco Sergi Barjuán, al cual le fue encomendada la tarea de mantener al Real Club Deportivo Mallorca en Segunda División. Desde su llegada a la isla, los mallorquines han sumado 8 puntos de 18 posibles. No obstante, ganar en Son Moix no es tarea fácil ya que los bermellones no pierden en su feudo desde el pasado mes de febrero.

Con 39 puntos, los baleares se posicionan a cuatro puntos de la salvación por lo que, a falta de otras tantas jornadas para el desenlace de la competición, buscarán ansiosamente la victoria ante la UD Almería.

Pescar en río revuelto

Los almerienses pretenden dar continuidad a la buena dinámica de juego y resultados que vienen mostrando en las últimas semanas. A priori la situación límite de su rival, el RCD Mallorca, podría jugar en contra de los rojiblancos debido a la imperiosa necesidad de sumar los tres puntos con la que afrontan los locales este encuentro. Sin embargo, la UD Almería ya demostró ante el Elche que es capaz de sacar provecho a este tipo de circunstancias.

Con Luis Miguel Ramis en el banquillo rojiblanco, la UD Almería ha sumado dos victorias en cuatro partidos a domicilio. Los almerienses encadenan dos semanas fuera de la zona de descenso y aún les resta un partido vital ante el Mirandés en el Estadio de los Juegos Mediterráneos la próxima semana.

El duelo

En este caso se enfrentan dos de los jugadores más determinantes de uno y otro equipo. Brandon y Fidel suman, respectivamente, nueve y ocho goles en la presente campaña. Son dos jugadores de notable calidad con el balón en los pies y cuando tienen el día son capaces de resolver un partido gracias a sus atributos ofensivos.

El canterano mallorquín se ha convertido en una de las piezas clave de este desestructurado Mallorca. Es el máximo goleador de los bermellones y su en apenas dos años como futbolista del primer equipo se ha ganado el respeto y la admiración de toda la categoría.

Por su parte, Fidel Chaves es el segundo jugador de la plantilla rojiblanca con más titularidades (30) en esta temporada. Además, ha sido uno de los hombres más regulares durante todo el año pese a los altibajos del equipo.

Apartado de bajas

Sergi Barjuán tendrá que buscar una alternativa a la baja sensible del lateral catalán Joan Oriol.

Por su parte, no han podido viajar con la expedición almeriense Fran Vélez, Kalu Uche y Javi Álamo por lesión. Ramis tampoco ha podido contar con el sancionado Borja Fernández, así como con los lesionados de larga duración Jonathan Zongo y Karim Yoda.

Convocatorias

RCD Mallorca: Santamaría, Cabrero, Álex Vallejo, Pol Roigé, Salomao, Sasa, Brandon, Dalmau, Ansotegi, Lekic, Lago Junior, Culio, Saúl, Moutinho, Campabadal, Yuste, Pleguezuelo, Angeliño y Cedric.

UD Almería: Julián Cuesta, Casto, Isidoro, Ximo Navarro, Marco Motta, Trujillo, Morcillo, Nano, Pape Diamanka, Ramón Azeez, Corona, Joaquín, Pozo, Fidel, Antonio Puertas, Gaspar, Quique y Juanjo Expósito.

Posibles onces