Nano González: "El partido del sábado no va a ser fácil; esperamos que el ambiente nos acompañe"

Nano González, este martes en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

A tenor de lo visto el pasado sábado en Mallorca, no es descabellado pensar que el único equipo que se estaba jugando su futuro en la categoría era el de Sergi Barjuan. Esa sensación fue la que se tuvo de puertas hacia afuera y, por lo que ha declarado Nano González en sala de prensa este martes, eso fue también lo que se percibió entre el vestuario: "Parecía que el Mallorca era el único que se jugaba la vida. No es la primera vez que salimos a verlas venir y cuando ya nos dan el primer zarpazo es cuando intentamos reaccionar", ha subrayado el lateral costasoleño, que, asimismo, reconoce que desde un primer momento notó que "faltaba algo" y cierta "dejadez", al tiempo que aboga por "hacer borrón y cuenta nueva y mirar hacia delante".

"Sabemos que es la última oportunidad que tiene el Mirandés de rengancharse"

Y en el horizonte, un Mirandés que llega al Mediterráneo a siete puntos de la permanencia y que, a falta de nueve por disputarse, apura sus opciones de salvación, que pasan por ganarlo todo hasta el final. Sobre el cuadro de Pablo Alfaro, el lateral rojiblanco ha subrayado lo siguiente: "Estamos avisados. Sabemos que es su última oportunidad de rengancharse y tenemos que aprovechar ese nerviosismo que puedan tener". En este sentido, considera fundamental mantener "la cabeza fría" y ser conscientes de que va a ser "un partido largo que no se va a resolver en los primeros minutos".

Para preparar este envite, los de Luis Miguel Ramis, tras llevar a cabo el lunes una jornada de recuperación, se han ejercitado este martes en una sesión que ha tenido como protagonista una bronca proferida por el técnico catalán a sus muchachos, exigiendo una mayor intensidad. Al respecto, González ha afirmado que "es positivo que de vez en cuando se dé un toque de atención": "Algunas veces cuesta mucho entrar en los entrenamientos y para eso está el míster. Creo que ha servido porque a partir de ahí hemos reaccionado".

"Espero que esta semana se vea la cara que venimos mostrando en casa"

A colación de ello, y a pesar de que destaca que cada semana trabajan para dar lo mejor de sí mismos, el "21" rojiblanco no esconde que el rendimiento no ha sido el esperado en muchas ocasiones: "Muchas veces uno no tiene el día o no salen las cosas, pero espero que esta semana se vea la cara que venimos mostrando en casa y pensemos que lo vamos a sacar hacia delante".

El ex del Panathinaikos ha tenido palabras para la afición, a la que ha pedido que "siga como está" para que el equipo siga mostrándose fuerte como hasta ahora cuando ha hecho las veces de local: "Nuestra afición lo está dando todo y nosotros lo agradecemos, sobre todo cuando jugamos en casa, donde somos más fuertes. Sabemos que el partido del sábado no va a ser fácil y esperamos que el ambiente acompañe".