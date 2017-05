Ramis: "No podemos bajar la marcha que llevamos, hay que sumar en Getafe"

Ramis, en el área técnica del Mediterráneo. (FOTO: Diego Carmona - Vavel)

Victoria de la UD Almería por 2-0 ante un Mirandés que certificó su descenso a Segunda División B. El equipo rojiblanco fue mejor en el balance general del encuentro y se llevó ‘el gato al agua’. La nota aún más positiva del partido para los de Ramis es que este triunfo les hace distanciarse de los puestos de descenso y estar a un paso de lograr la permanencia. Quique González fue el autor de los dos goles del equipo rojiblanco.

El preparador rojiblanco compareció en sala de prensa para valorar la victoria de sus pupilos y, ante la pregunta de si se está a un pasito más cerca de la permanencia, contestaba lo siguiente: “Sí, lo que hablamos todas las semanas pero hoy (por el sábado) ha costado mucho. Hemos empezado flojos, apagados, cediendo algo de terreno, pero nos hemos sobrepuesto bien. El partido era muy complicado, lo hemos gestionado bien y al final el triunfo es merecido”.

"Lo que ha conseguido el equipo a día de hoy es muy difícil"

¿Objetivo casi conseguido, no?, le cuestionaban al técnico: “Desde luego que sí. La situación era complicada. Aún quedan seis puntos. Sabéis que soy muy prudente y respetuoso con todo, me gusta ser muy precavido, pero esto nos da mucha energía y lo que ha conseguido el equipo hasta día de hoy es muy difícil. Hay que darle el mérito a los jugadores porque han creído en el trabajo que estamos haciendo y son ellos los que nos van a llevar al objetivo que se nos encomendó cuando vinimos aquí. Ahora la pelota está en otros partidos. Nos ha pasado a nosotros el jugar partidos después de haber jugado nuestros rivales directos, algo que nos daba mucha tensión. Aún así, lo hicimos bien y los conseguimos sacar adelante y ahora estamos tranquilos porque nosotros tenemos los tres puntos y habrá que esperar a lo que suceda el domingo”.

Con el 1-0 en el marcador, el partido pudo haberse complicado porque el Mirandés no tenía nada que perder en ese momento, y podría haberse dado un empate que hubiera tirado por la borda todo lo logrado durante el encuentro. “Al final de la primera mitad el partido se puso de nuestra parte pero es verdad que cuando llegábamos a zona de finalización no estábamos acertados. El resultado, a pesar de ir ganando, generaba intranquilidad y más viendo las situaciones de gol que se iban sucediendo. En la segunda parte hemos estado en general bien pero seguíamos sin finalizar las ocasiones que teníamos, y con el resultado en ese momento y el rival jugándoselo todo, se pudo haber complicado. Al final hemos logrado acertar con el segundo gol ya que habíamos hecho méritos para no sufrir tanto, sobre todo en la segunda parte”.

"Quique es un jugado que juegue donde juegue lo hace bien"

La importancia del goleador Quique González en este equipo es capital. Respecto al punta pucelano, el técnico tarraconense comentó: “Es un jugador importante para nosotros. Tiene mucha presencia en el área, mucha energía, nos ha dado muchos recursos cuando hemos tenido problemas, juegue donde juegue lo hace bien, ya sea en punta, en banda o detrás del delantero. Tiene mucha confianza por los goles que ha hecho y porque también se la hemos dado nosotros y sus compañeros, y es un jugador que suma muchísimo como cualquiera de ellos en su faceta de juego y en sus cualidades”.

La idea es cerrar cuanto antes la permanencia y lo ideal, para el preparador indálico, es hacerlo en el próximo partido frente al Getafe: “No estamos en disposición de tener una situación para regalar nada. No podemos bajar la marcha que llevamos. Es el partido para poder revertir la situación que vivíamos y no vería el motivo por el que no ir a Getafe a hacer un buen partido y conseguir puntos. No hemos ido a ningún campo que no sea a eso y el domingo que viene será así también. Tengo mucha confianza en ese tipo de partidos, va a ser un ambiente bueno, con mucha gente en las gradas, con un rival que probablemente esté ya clasificado para el playoff. Esos ambientes son extraordinarios para hacer buenos partidos y para no tener miedo a nada. Hemos sumado hoy (por el sábado) los tres puntos en un encuentro extremadamente complicado, hay mucha tensión aunque parezca que no, el jugador siente todo lo que se está jugando y eso hay que saber gestionarlo. Entre todos lo estamos haciendo para sacar esto adelante. Llegamos bien posicionados y con ilusión por haber sumado puntos”.