El filial sigue soñando

INCIDENCIAS: Partido de vuelta de la primera eliminatoria de los playoffs de ascenso a Segunda B disputado entre el filial de la UD Almería y el UP Langreo ante unos 1.000 espectadores.

ÁRBITRO: Nourdin Abderrman-Abderrahim (Melilla). Amonestó a Sillero (min. 39), Fran No (min. 39), Abenza (min. 63), César (min. 71), Castiello (min. 75), Nacho Calvillo (min. 78), Navas (min. 88) y a Raúl Navarro (min, 90).

Langreo : Adrián Torre; Pelayo, Dani López, Fran No (Castiello, min. 42), Álvaro Cuello, César (Espolita, min. 74), Nacho Calvillo, Pablo Acebal, De la Nava, Damián (Luis Nuño, min. 80) y Omar.

El filial de la UD Almería se ha empeñado en regresar al fútbol de bronce. Contra todo y contra todos, los chicos de Fran Fernández van cumpliendo pequeños objetivos día a día y el último ha sido dejar con la miel en los labios a un experimentado Langreo que se puso por delante en el electrónico y que anduvo muy cerca de forzar una prórroga que un gol de Chema cuando restaban diez minutos para el final desterró.

Les costó entrar al partido a los del Mediterráneo. Solo Jesús Sillero puso en aprietos al meta contrario cuando se rebasaba el primer cuarto de hora debido a un error en la salida de balón de la zaga asturiana, que, sin embargo, no fue capaz de aprovechar el delantero sevillano, que no pudo superar la salida del meta visitante.

El Langreo, lejos de amilanarse, y sabiéndose por debajo en el cómputo global de la eliminatoria, no perdió la cara al encuentro en ningún momento y supo manejar los compases del mismo, lo cual vio premiado con el gol que mandaba, de forma momentánea, la contienda a la prórroga, justo cuando los locales más asentados estaban sobre el verde. El protagonista fue Pablo Acebal, que con un libre indirecto inapelable batió a un Albert Batalla que solo pudo mirar cómo el esférico besaba la red de su portería tras impactar en el larguero.

No cayó demasiado bien el tanto del rival entre los pupilos unionistas. Si hasta ese momento no habían terminado de encontrar su fútbol, el varapalo recibido pareció agarrotarles más aún frente a un equipo, el langreano, que no pasó excesivos apuros y que se limitó a ver cómo el paso de los minutos le favorecía.

En el segundo acto del envite las interrupciones se sucedieron y el conjunto astur se dedicó a practicar ese "otro fútbol" que pasa por no dar continuidad al juego a través de faltas y pérdidas de tiempo. No cayeron en la trampa los locales, que fueron creciendo de forma paulatina hasta asediar de forma constante la meta de Adrián Torre, si bien es cierto que en los metros finales, en aquellos que diferencian a vencedores y vencidos, los rojiblancos no estaban encontrándose acertados.

En cualquier caso, el cuadro indálico no cejó en su empeño y volcó todo su potencial ofensivo en la figura de Gaspar Panadero, que fue un puñal continuo y que repartió su influencia por todos los flancos de la línea atacante. En cualquier caso, y en aras de evitar una posible prórroga, Fran Fernández introdujo cambios en su esquema al dar entrada a Chema y Chupi en detrimento de Pérez y Sillero, respectivamente.

Chema guía la clasificación

Fue desde ahí, el banquillo, desde donde se gestó la clasificación para la siguiente ronda. El recién entrado Chema anotó ese gol con el que todo chiquillo sueña en el patio del colegio. El extremo recibió en el lateral diestro del área, caracoleó, se perfiló el cuero hacia la pierna izquierda y, con una parábola perfecta, lo mandó hacia la escuadra contraria. El júbilo estallaba entre el graderío y los propios futbolistas, que esperaban no perder el botín en los últimos compases de la confrontación, dado que un gol del contrario habría sido prácticamente imposible de replicar.

Chema Núñez celebra el gol que daba la clasificación a su equipo. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Fue entonces, cuando esa concatenación de interrupciones que hasta hace poco se había puesto en su contra favoreció los intereses unionistas. Así, sin que apenas nada más ocurriera, se llegó al final de un partido que termina con el Almería B clasificado para la siguiente -segunda de tres- fase de ascenso a la categoría de bronce del balompié nacional, cuyo rival se determinará este lunes.