El futuro de Josema se aleja de la UD Almería

Josema disputando el partido de presentación ante la afición la pasada campaña (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

Josema, defensa central zurdo, de 21 años y nacido en Murcia, tras su paso por las categorías inferiores de la UD Almería, salió de esta en forma de cesión para jugar en el equipo de su tierra, el Real Murcia CF, que milita actualmente en la Segunda División B.

En sus primeras semanas, el murciano no contó con la confianza del míster, pero tras gozar de varias oportunidades, se hizo con el puesto de titular de la mano de Vicente Mir en el centro de la zaga pimentonera. Sus buenas actuaciones le hicieron resaltar en la categoría, destacando por su potencia y seguridad atrás. Ahora, el contrato de cesión ha concluido y su presente está en la UD Almería, club en el que inició su andadura profesional. Pero todo apunta a que el vínculo de unión entre el combinado andaluz y Josema no tardará en romperse.

La dirección deportiva rojiblanca, encomendada por Miguel Ángel Corona, ha intentado llegar a un acuerdo con el joven defensor para su continuidad en el club, como así lo expuso el mismo director deportivo en la rueda de prensa que concedió para tratar la actualidad del club. Pero el deseo de continuar no es recíproco. Al respecto, el talaverano argumentó lo siguiente: “Se trata de aunar voluntades, y la voluntad del Almería es siempre la de contar con Josema, pero no de hoy, ha sido una de las apuestas más sentidas de este club. Pero se da una circunstancia por la que el jugador, a nivel personal, siente cierta lejanía con la ciudad, con su pasado o con circunstancias que han ocurrido. Nosotros defenderemos los derechos de la UD Almería como club, pero nunca ha sido nuestra intención que Josema no formase parte del equipo”.

Además, este medio ha podido verificar que la intención del actual jugador almeriensista es acabar con su contrato que le une al conjunto y buscar un futuro ajeno a este. Así las cosas, ya sea en forma de rescisión y respectiva compensación económica o a través de una venta, el futuro de Josema se aleja cada vez más del Almería, para disgusto de gran parte de la afición, que quería ver al joven jugador vestir de rojiblanco en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.