Ibán Andrés: "Me siento totalmente pleno y con una responsabilidad muy grande"

Google Plus

Ibán Andrés, en su presentación como secretario técnico de la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

Tras recibir los elogios de Miguel Ángel Corona, que le ensalza como el "número uno" en el ámbito de la secretaría técnica, Ibán Ándrés Carmona daba a conocer sus primeras valoraciones pocos días después de su reciente aterrizaje en Almería procedente de Rusia, donde ha asistido a la Copa Confederaciones. El almeriense se congratula de poder trabajar con el que, dice, es un referente para él tanto a nivel personal como profesional. "Para mí es un orgullo poder aprender junto a él, porque ya como futbolista era un ejemplo. Me comentó que este proyecto era a largo plazo y me sedujo la idea de poder trabajar en el equipo de mi tierra, con el que tengo un sentimiento de pertenencia muy alto. Me siento totalmente pleno y con una responsabilidad muy grande", ha subrayado.

Sobre las funciones que va a desempeñar en su nuevo cargo, el ex del Rubin Kazan, entre otros, aclara que su labor estará centrada en estar pendiente del primer equipo y el filial y descargar trabajo al que dice es su jefe. "Durante el año tendremos una base de datos de jugadores que debemos tener en cuenta para conocer el mercado al completo", ha concretado.

Mano derecha durante las últimas campañas del que fuera técnico rojiblanco, Javi Gracia, el de Huércal destaca que ha seguido desde la distancia todos los partidos del que considera su equipo y confiesa que eso le ha posibilitado conocer tanto el mercado de Segunda División como el de Primera, así como el internacional, siendo estos últimos más complicados porque "hay cosas contra las que no se pueden luchar".

Dando continuidad al mensaje vertido por su compañero de fatigas en su presentación en términos de cantera, Carmona ha incidido en que habrá noticias en breve sobre un filial que va a contar en sus filas con muchos jugadores de la provincia, aunque, matiza, también hay que respetar al futbolista que viene de fuera.

El secretario técnico rojiblanco no elude la realidad por la que atraviesa la entidad que preside Alfonso García y no se le caen prendas a la hora de asegurar que "hay equipos mucho más pudientes a nivel económico" y destaca la importancia de poder convencer al futbolista objeto de deseo con otro tipo de ofrecimientos, al tiempo que pone sobre la mesa la imposibilidad de haber dejado algo planificado durante el curso recién concluido. "Tampoco se ha podido dejar nada firmado del año pasado porque el equipo se salva en la última jornada y no puedes tener un precontrato con un futbolista sin saber en qué categoría vas a estar".

Preguntado por la posibilidad de que Dani Romera, jugador de la tierra y que él mismo conoce bien, pueda regresar al Mediterráneo tras dos años en el filial del Barcelona, Ibán Andrés ha explicado que se trata de un futbolista que está en cartera y que es interesante: "Yo lo traje de La Cañada y tuve la oportunidad de entrenarlo en su etapa como juvenil, además de que tengo buena relación con él y su entorno. Tiene muchos requisitos para ser apetecible por nuestra parte y también es lógico que otros equipos lo quieran".