Jorge Morcillo no quiere repetir errores del pasado

Jorge Morcillo, durante el entrenamiento de este miércoles. (FOTO: David García - VAVEL)

Con el cambio de ciclo que va a experimentar la Unión Deportiva Almería en la temporada que comenzará el próximo mes de agosto, se produce una permuta obligada en la capitanía, antes ostentada por hombres que ya no vestirán de rojiblanco y que ahora recaerá sobre las figuras de otros futbolistas que, sin embargo, en ninguno de los casos acumulan siquiera tres años en la entidad que preside Alfonso García. Estos son Quique González, José Ángel Pozo y Jorge Morcillo.

Precisamente, y consciente de ello, el central valenciano asume esta responsabilidad y se muestra sabedor de que deberá tirar de veteranía para, entre otras cosas, dar la bienvenida a las incorporaciones que ya se han producido y a las que se van a producir. "Tenemos que dar un paso al frente y hacer que los que llegan ahora vayan por el buen camino y se metan en nuestro barco para afianzar una buena base y que la temporada sea mucho más de disfrute y feliz que las anteriores", ha subrayado el zaguero valenciano, a propósito de lo anterior, valora positivamente los fichajes que se han anunciado hasta ahora: "La gente que ha venido y que va a venir es porque realmente quiere estar aquí y se quiere sumar a este proyecto con ilusión. Eso significa mucho porque somos un equipo que en los dos últimos años nos hemos salvado al final".

"Desde el postpartido ante el Reus expresé mi deseo de que Ramis continuara"

También es importante para el zaguero la continuidad de Luis Miguel Ramis, cuyo trabajo la pasada campaña ha calificado como "fantástico" para, acto seguido, destacar que en todo momento abogó por su renovación: "Desde el postpartido ante el Reus no me escondí y expresé mi deseo de que continuara; era lo que quería y lo que el cuerpo y el corazón me pedían. Así fue y me alegré bastante".

Para Morcillo, la pretemporada es un periodo complicado pero fundamental para afrontar la competición doméstica con garantías: "A nadie le gusta, con el calor que hace, empezar a correr pero es necesario y es lo que te hace llegar al principio de Liga con la capacidad de trabajo más depurada". Y es que el tiempo que justo ha precedido al inicio de los entrenamientos ha servido al ex del Recreativo de Huelva para reflexionar y plantearse el objetivo de aprender de los errores del pasado: "Lo de atrás hay que tenerlo presente para saber que no se puede repetir. Hay que mirar hacia delante sabiendo que hemos cometido muchos errores en el pasado y que no podemos volver a hacerlo ni en el presente ni en el futuro a corto plazo".

Y todo en una categoría que volverá a presentar picos muy altos de competitividad y en la que, expone el defensor indálico, "habrá diecisiete equipos de veintidós que lucharán por estar arriba", puesto que, dice, se está volviendo a esa alegría económica de años atrás. "Los conjuntos que vienen de abajo son fuertes y ya saben lo que es esta competición, y a esos se suman otros que se van quedando como nosotros, el Rayo o el Córdoba. Se forma un grupo muy grande con muchas expectativas y eso hace que la Segunda División sea tan difícil".