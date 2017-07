Fernando Martínez, presentado: "Llego a un club con ambición que tiene que luchar por todo"

Google Plus

Fernando Martínez, en su presentación como jugador de la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

Fernando Martínez, en su presentación como nuevo guardameta de la Unión Deportiva Almería, ha asegurado que llega a un club "con ambición", que, independientemente de los resultados de los últimos años, "tiene que luchar por todo". Palabras, las del arquero murciano, que casan con declaraciones vertidas desde el seno de la entidad indálica, que apuestan por vivir una temporada alejada del sufrimiento de las anteriores.

El cancerbero, pese a llevar solo dos días en su nuevo club, ya da buena cuenta de la "grandeza" del mismo: "Toda la infraestructura que tiene es propia de una entidad grande que ha estado en Primera División, y eso se siente desde el primer día", aclara.

El que fuera jugador del UCAM vivirá de esta forma su segunda experiencia lejos de su Murcia natal -tras un breve periplo en la cantera del Valencia en su etapa de juvenil- en la que ha permanecido ocho temporadas consecutivas a caballo entre el Real Murcia y el equipo universitario que no pudo mantener la categoría en la recién concluida campaña, en la que, en gran parte de ella, estuvo a la sombra de Biel Ribas: "En la posición de portero hay uno que juega y otro que no, y cuando estás mucho tiempo sin competir no es bueno. Por eso es importante el trabajar para, cuando te llega la oportunidad, estar preparado".

"Soy un portero rápido y ágil bajo palos"

Definido a sí mismo como un portero con envergadura, confiesa que su principal característica es el trabajo diario y que sabe manejarse en las situaciones en las que se le exige iniciar jugadas en corto con los pies, algo en lo que, dice, ha mejorado bastante en los últimos años. "Soy un portero rápido, ágil bajo palos y voy a intentar mejorar en todas las facetas, ya sean el juego con el pie o salidas por alto", ha subrayado.

Martínez es sabedor de la competencia que le espera durante el curso en un puesto tan específico como el que ostenta y con un futbolista enfrente que, como él mismo cuenta, tiene más experiencia en la categoría. Al mismo tiempo, confía en gozar de oportunidades a lo largo del torneo futbolístico: "Normalmente hay un portero que juega siempre, pero si el año pasado Casto lo jugó todo y Julián (Cuesta) no disputó partidos, hay otros casos en los que no es así; primero empieza uno y eso puede cambiar por diferentes circunstancias. Trabajaré día a día para aprovechar mi oportunidad, cuando la tenga".