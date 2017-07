Mandi: "Voy a darlo todo por esta camiseta"

Google Plus

Mandi ha sido presentado este viernes por Corona. (FOTO: David García - VAVEL)

El Almería ya tiene a Mandi a pleno rendimiento. Después de completar los dos primeros entrenamientos con el equipo, el centrocampista canario ha sido presentado ante los medios de comunicación junto a Fran Rodríguez, lateral derecho que llega procedente del Zaragoza.

El excentrocampista ilicitano aterriza en la ciudad mediterránea para cubrir una demarcación algo lastrada las últimas temporadas. En la presente, tras la reubicación de Corona como nuevo director deportivo, las salidas de Borja Fernández y Ramón Azeez, el club necesitaba realizar más de una incorporación para construir un centro del campo de garantías. Hasta el momento, Mandi y Rubén Alcaraz son nombres propios.

"Tengo que agradecer al Almería que haya apostado por mí, así como a Corona y al cuerpo técnico". Así comenzaba su intervención el nuevo centrocampista rojiblanco, también recordando brevemente su anterior etapa ya finalizada en el Elche CF y agradeciendo el trato recibido por el club del Martínez Valero.

El jugador de Las Palmas de Gran Canaria, que pisó el terreno de juego con la elástica ilicitana en más de 100 ocasiones, ha pasado un auténtico calvario en forma de lesión de rodilla. Después de un año sin competir, necesita volver a sentirse futbolista: "La lesión me truncó el año pasado. Pese a que me recuperé a tiempo, me dieron de baja federativa para fichar a otro compañero".

Por dicha lesión, Mandi llega al club que espera que le dé la oportunidad de triunfar en el mundo del fútbol y asentarse de una vez por todas en la categoría de plata, sin descartar cotas más altas: "Llego con toda la ilusión del mundo. Tengo unas ganas terribles de jugar y competir de nuevo. Lo voy a dar todo por esta camiseta. Trabajo, compromiso y esfuerzo no van a faltar".

Después de dos años desastrosos en lo deportivo, en los que se produjeron muchos momentos de tensión, que casi llevan al club al infierno de la Segunda División B, se presenta una nueva temporada, plagada de retos y oportunidades. ¿El objetivo? Mejorar el pasado: "Queremos tener un buen año, tanto el club, la afición, como yo mismo. Vengo a aportar mi granito de arena para que todo salga bien".

El centrocampista isleño ha desarrollado toda su carrera en dicha demarcación, salvo un corto período de tiempo en el que desempeñó las funciones de central. Después de las sensibles bajas de Borja Fernández y Ramón Azeez, el reto se antoja mayúsculo, pues tanto el orensano en tan solo unos meses como el nigeriano los pasados años, han dejado un buen sabor de boca en la entidad almeriense: "Siempre he jugado de centrocampista. Pero si me considero buen futbolista, tengo que estar a disposición de lo que el entrenador decida, o dónde quiera colocarme".

El nuevo director deportivo del Almería, Miguel Ángel Corona, también ha querido arrojar sus impresiones en torno a la figura de Armando Sosa "Mandi", y es que juega en una demarcación que el talaverano bien conoce, el centro del campo: "Creo que con él vamos a tener un buen eje sobre el que circule el equipo. Mandi tiene ese ímpetu, esa energía para abarcar ese terreno. Muchas veces tendrá que ocupar espacios a los que sus compañeros no han llegado, y con Mandi creo que lo vamos a solventar.

Haciendo especial hincapié en el apartado de los objetivos tanto a nivel personal como colectivo, Mandi finalizó su intervención emulando al mismísimo Cholo Simeone para vislumbrar la que puede ser una temporada positiva para la entidad andaluza: "El objetivo es hacer una buena pretemporada que nos haga llegar al primer partido en plenas condiciones para ganarlo. Tenemos que ganar el primer partido. A partir de ahí, la Liga nos pondrá donde nos merecemos, pero hay que ir partido a partido".