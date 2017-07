Fran Rodríguez, en su presentación: "Me considero un lateral ofensivo"

Fran Rodríguez, en su presenteción oficial con el Almería (Foto: David García - VAVEL).

Fran Rodríguez ya presume de rojiblanco. El último fichaje hasta el momento anunciado por la Unión Deportiva Almería ha sido presentado oficialmente este viernes en la sede del club urcitano, en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

El nacido en Almuñécar ha estado acompañado por Miguel Ángel Corona, el nuevo director deportivo del Almería. El talaverano ha destacado el juego atacante del lateral y lo ha presentado como un hombre que llega "con ilusión", algo primordial y que busca la entidad para el nuevo año deportivo. Además, al jugador le ha pedido en nombre del club y de la afición "máximo compromiso".

El futbolista procedente del Real Zaragoza quiso comenzar su rueda de prensa con palabras de agradecimiento hacia su nuevo equipo: "Agradecer a la UD Almería por darme esta oportunidad. Estoy muy contento por haber firmado dos años con este gran club y con la máxima ilusión de comenzar este reto para mí". A continuación, añadía: "Juntos podemos hacer grandes cosas y puede ser un gran año".

Jugador de la confianza de Ramis

La serie de preguntas la aprovechaba para ponerse objetivos de cara a la temporada 2016/2017: "Vengo a intentar jugar el máximo de partidos y seguir creciendo como persona y como futbolista. Está claro que va a haber competencia, pero eso pasa en todos los equipos y es importante para que no haya ningún tipo de relajación".

Aunque su nombre fue uno de los primeros rumores que salieron para llegar al sureste español, la publicación de su fichaje se hizo hace tan solo dos días, coincidiendo con la vuelta al trabajo del Almería tras las vacaciones de verano. El lateral diestro explicó los motivos: "Al final se ha hecho todo más largo de lo esperado porque el Madrid ejercía un derecho sobre mí y ha habido algún que otro contratiempo. Lo importante es que ya estoy aquí, a disposición del cuerpo técnico y del club".

Sobre sí mismo, el granadino confirmaba las palabras con las que le presentaba Corona: "No me gusta mucho definirme, pero sí es verdad que me gusta sumarme al ataque. Me considero un lateral ofensivo, de largo recorrido y con mucha llegada".

"El cuerpo técnico me ha transmitido toda la confianza del mundo para venir"

Aunque tendrá que convencerle en esta pretemporada, sí parte con ventaja con respecto a los nuevos fichajes ante Ramis: "Con el cuerpo técnico he coincidido en el juvenil del Real Madrid y en el segundo año del Castilla. Ellos me han transmitido toda la confianza del mundo para venir aquí, aparte del club, y eso ha hecho que finalmente me venga para Almería".

El entrenador del equipo indálico lo conoce, y viceversa. Fran Rodríguez sabe definir con precisión a su nuevo jefe: "Ramis es un entrenador que tiene las ideas muy claras. Siempre sus equipos han tenido una seña de identidad. A él le gusta tener el balón, así como poseer laterales profundos y con llegada, y eso se lo voy a dar". Eso sí, quiso precisar y dejar claro cuál es su primer rol: "Hay que tener hincapié en el tema defensivo, porque lo primero para un lateral es ese aspecto".