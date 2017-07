Corona, sobre Estupiñán: "Es una apuesta, pero tenemos garantía de que nos va a dar lo que buscamos"

Corona, durante una rueda de prensa en el Mediterráneo. (FOTO: David García - VAVEL)

Con motivo de la presentación de Pervis Estupiñán como nuevo jugador de la Unión Deportiva Almería, Miguel Ángel Corona ha ofrecido unas declaraciones a los medios oficiales del club a fin de analizar los temas de candente actualidad en torno a la entidad que preside Alfonso García.

En primer lugar, el talaverano se ha referido al futbolista ecuatoriano subrayando la importancia de tener dos laterales izquierdos, un puesto que considera, "muy específico" y en el que "es difícil acoplar a un jugador que no sea de esa posición". Asimismo, destaca que el nuevo futbolista ofrece al equipo las características que precisa Luis Miguel Ramis para desarrollar su idea: "Es un jugador de muy largo de recorrido, con una facilidad pasmosa para sumarse al ataque y además tiene juventud y hambre y quiere demostrar que está capacitado para el fútbol profesional", ha argumentado.

"Tenemos garantía de que Estupiñán nos va a dar lo que buscamos"

La contratación del nuevo zaguero rojiblanco, aunque no se trata, según el propio Corona, de un hombre con una carrera contrastada, sí obedece a una labor de seguimiento dado que el pasado año compitió en el filial del Granada, que milita en Segunda B: "Nos pillaba cerca y gente del club lo había visto ya. Luego hemos hecho un pequeño trabajo de investigación, intentando preguntar sobre el perfil personal; es una apuesta pero tenemos garantía de que nos va a dar lo que buscamos".

Y eso que busca el equipo rojiblanco es, entre otras cosas, dotar el flanco zurdo de la zaga de una competencia inexistente durante las últimas campañas: "Es muy necesario tener una competencia en el propio puesto para que no haya ni un amago de relajación, y en este caso competirán desde el principio".

Mercado abierto

Por otro lado ,el manchego comenta que continúan abiertos a que el mercado pueda ofrecer cualquier opción para mejorar o solventar una "circunstancia inesperada" como la salida de algún jugador. Y es que, siendo un ente tan cambiante como lo es la ventana de traspasos, el directivo unionista desecha la hipótesis de establecer unos tiempos para que la plantilla esté confeccionada en su totalidad, máxime teniendo en cuenta que aún queda más de un mes para que este periodo eche el cierre: "Ponerte tú mismo ciertas directrices que no puedes manejar me parecería absurdo. No quiero encerrarme en un número exacto de jugadores que tienen que haber llegado la semana que viene, que tienen que estar para el inicio de Liga o cuántos nos dejamos para el 31 de agosto. Todo esto depende del caso en cuestión y no podemos atarnos las manos y cerrarnos en un plan que quizá no es el adecuado. Es preferible tener objetivos claros y ver lo que te va dando el mercado".