Alfonso García habla sobre la posible venta del club

Alfonso García, en una imagen de archivo. (FOTO: David García - VAVEL)

Desde que el pasado 5 de abril compareciera ante los medios de comunicación, Alfonso García no había hecho declaración alguna, al menos de forma pública. Desde entonces, el club que preside ha logrado, un año más, la permanencia sobre la bocina en Segunda División y se ha visto envuelto en constantes rumores sobre una supuesta venta a un grupo de inversión, que viene a propósito de las palabras que ofreció el empresario murciano en su última intervención frente a la prensa, asegurando que, si llegaba a buen puerto un negocio que tenía entre manos, "lo mejor estaba por llegar".

Pues bien, meses después, y a tenor de los fichajes confirmados hasta la fecha -a coste cero-, todo hace indicar que la tónica respecto a años anteriores va a ser continuista. No obstante, el mandamás rojiblanco ha sido tajante para arrojar algo de luz a todo este asunto: "O no sé hablar o no sé expresarme. Yo no soy un presidente que diga: 'me quedo aquí, vaya como vaya el club o pase lo que pase'. Siempre he dicho que si hay un proyecto de un empresario al que le guste el fútbol, que venga a hacer el Almería económicamente más importante, no tengo incoveniente en dejarle paso. Pero eso no significa que vaya a vender mañana, pasado mañana o en cinco años. ¡Es que no lo sé! Con esto quiero decir que se dejen ya de tanto rollo y tanta historia, porque el día que eso se dé convocaré una rueda de prensa y lo comunicaré".

Cambiando de tercio, el máximo dirigente indálico se ha referido al proyecto meramente deportivo, aludiendo a la figura de un Luis Miguel Ramis con el que, dice, existe "buena sintonía": "Al igual que en la anterior temporada Fernando (Soriano) mantuvo la categoría y le dimos la posibilidad de seguir el año siguiente, esta llegó Ramis, salvó al equipo y lo normal era que continuara. Él sabe de las opciones del club y hasta dónde puede llegar".

Haciendo referencia a los nuevos fichajes, se ha centrado en Pablo Caballero, una vieja aspiración de la directiva unionista que a punto estuvo de recalar en Almería en el pasado mercado de invierno, y del que espera que pueda "aportar mucho" junto al resto de futbolistas contratados con el "total convencimiento" de la dirección deportiva y la secretaría técnica. Con todo esto, el presidente indálico apela a la precaución para valorar si la plantilla actual es superior a la anterior: "No me gusta decir ahora que nos estamos reforzando porque al final se da lo que se da. Nosotros lo hacemos con toda la ilusión y las ganas del mundo, pero en el fútbol puede pasar cualquier cosa".

Y es que el hecho de haber cuajado dos temporadas tan pésimas como las dos últimas ha supuesto que el inquilino del Mediterráneo pierda ese estatus de equipo fuerte de la categoría que ostentaba cuando descendió, aunque García ha querido poner en alza el haber logrado continuar en la LFP: "Dentro de lo mal que nos han salido las cosas, hemos tenido un éxito, que ha sido mantener la categoría en esos momentos, porque hemos visto otros equipos que han tenido esa mala dinámica y han acabado en Segunda B. A partir de ahí, espero que vayamos mejorando en la estructura del club, en el equipo y en la clasificación y que volvamos a subir".