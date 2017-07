Pablo Caballero: "Espero demostrar por qué el Almería apostó por mí y devolver esa confianza"

Google Plus

Pablo Caballero posa con la camiseta de la UD Almería. (FOTO: UD Almería)

Pablo Caballero, flamante fichaje de la Unión Deportiva Almería, ha ofrecido una entrevista a los medios oficiales del club a modo de presentación como nuevo futbolista rojiblanco. Un Caballero que reconoce estar "contento y muy ilusionado" por su incorporación a las filas indálicas. "Era lo que quería", ha precisado el ariete argentino, que promete que de su parte "el compromiso, la actitud y las ganas" le van a sobrar.

"Me gusta estar en contacto con la pelota, no solo aguantarla o cabecear"

Buen conocedor de la categoría después de un periplo de dos temporadas y media en Lugo, el nuevo punta rojiblanco alude a la complejidad que entraña una competición que tilda de larga y difícil, en la que ha podido vivir de todo y en la que se encuentra, dice, "afianzado".Y buena culpa de ese aclimatamiento la tienen sus capacidades futbolísticas, ya que su envergadura (1'91) no le exime de saber manejar con el balón controlado: "Trato de adaptarme a lo que el técnico quiere, pero me gusta estar en contacto con la pelota, no solo aguantarla o cabecear. Tengo mucho que aportar y con las ganas y el sacrificio uno puede suplir las carencias que tiene".

El ex de Racing es sabedor de que la cifra de goles que pueda alcanzar esta temporada dependerá sobremanera de la habilidad que tenga para asociarse con hombres de segunda línea como Fidel o José Ángel Pozo, que en cada curso suelen acumular un buen número de asistencias. Al respecto, el de Santa Fe comenta lo siguiente: "Hay un grupo bárbaro, con jugadores de mucha calidad. Ojalá esos centros lleguen y pueda estar ahí para concretarlos; ese es mi trabajo pero ya saben cómo es esto, el que hace goles es el mejor y el que no es el peor".

Pablo Caballero se ha unido este verano a la disciplina rojiblanca, pero bien podría haberlo hecho el anterior o el pasado mercado de invierno, donde un revés de última hora truncó su fichaje por la entidad del Mediterráneo, algo a lo que se ha referido él mismo en los siguientes términos: "Estuvimos a un paso, pero me quedé con las ganas. Ahora estoy aquí y espero poder demostrar por qué el Almería apostó por mí y devolver esa confianza".

"Quería estar aquí lo antes posible"

Con algunos días de desventaja respecto a sus compañeros en cuanto al trabajo de pretemporada se refiere, el futbolista sudamericano confía en alcanzar cuanto antes la forma y asegura tener tiempo suficiente para ello: "Yo quería estar aquí lo antes posible, si bien estuve entrenando también en mi pueblo, pero no es lo mismo. Poco a poco me voy a ir poniendo bien y creo que a partir de la semana que viene puedo estar a la par que mis compañeros".

Alabanzas de Miguel Ángel Corona

El director deportivo de la UD Almería se ha mostrado convencido de lo que puede ofrecer un Pablo Caballero que, cuenta, es un "gran conocedor" de la Liga, que siempre ha mostrado una garantía en la misma y que ha sido buscado por muchos clubes. "Para nosotros es un antiguo deseo y en el último mercado de Navidad estuvo a un día de firmar. Ya no es solo por los informes que teníamos, sino por lo que sabíamos de él", ha comentado el talaverano para, seguidamente, concretar que se trata de un jugador "muy generoso" en el trabajo colectivo y que puede ayudar mucho en las acciones a balón parado.

Asimismo, Corona augura que el argentino deberá competir por un puesto con un delantero que aún está por llegar y que podría proceder del mercado internacional: "Puede llegar alguien del extranjero que no sea reconocible por nuestros aficionados pero que sí ofrezca garantías. Otras opciones pueden venir de otros clubes del mercado nacional que necesiten buscar acomodo a ciertos jugadores en la Segunda División. Esas son las alternativas más plausibles, cosas más raras no nos planteamos. A partir de ahí, hablar de nombres no nos viene bien y nuestros aficionados entenderán que trabajemos con esa discreción".