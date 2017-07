René: "El equipo va a dar motivos para que la gente acuda a abonarse"

Google Plus

René Román durante su presentación como nuevo jugador del Almería | Foto: VAVEL.com - David García

René Román, una de las incorporaciones que ha realizado el Almería para la demarcación de portero, tras las bajas de Casto Espinosa y Julián Cuesta, afronta con ilusión el reto de defender la elástica rojiblanca. Después del proceso de aclimatación, el portero gaditano expone cómo se encuentra el equipo de cara a esta nueva semana de pretemporada, en la que el conjunto urcitano se ejercitará en La Cala Golf Resort de Mijas. Esta misma semana, el cuadro almeriense afrontará dos nuevos ensayos ante dos equipos que tendrá como rivales la próxima temporada, el Sevilla Atlético (miércoles, La Cala Golf Resort), y Córdoba (sábado, Marbella Football Center).

Es necesario ensalzar que la escuadra rojiblanca ya ha disputado su primer partido de pretemporada y lo hizo frente al todopoderoso Levante, que arrasó la pasada campaña en casi todos los campos de Segunda. El encuentro se saldó con un 0-1 favorable a los intereses rojiblancos, después de un gol de falta de José Ángel Pozo: "Afrontamos esta semana de trabajo con mucha ilusión, porque las sensaciones en el último partido fueron buenas. El hecho de tener dos partidos hace que la semana sea más amena, al futbolista lo que le gusta al fin y al cabo es jugar".

Haciendo especial referencia al mencionado encuentro ante el Levante, René Román saca conclusiones positivas de cara al resto de la preparación estival: "No habíamos jugado ni en los entrenamientos un once contra once, así que las sensaciones son buenas. En este tipo de partidos se nota aún la falta de frescura, la carga de trabajo es muy alta. El objetivo es llegar lo mejor posible al primer partido de Liga".

Y para llegar lo mejor posible al inicio de la competición regular, la comunión en el vestuario ha de ser total, y más después de ocho incorporaciones y bastantes salidas. Se podría decir, que el conjunto almeriense ha hecho una renovación absoluta del vestuario: "Nos hemos encontrado un vestuario muy bueno. Ayer por ejemplo, siendo nuestro día libre, quedamos para comer e ir al cine. Son detalles que suman. El valor humano dentro de un vestuario hace mucho y esperamos tener una buena sintonía".

Pese a la carga de trabajo, que es muy característica en estos momentos del año, los futbolistas también aprovechan bien su tiempo libre, bien para actividades de carácter ocioso o bien para descansar: "En mi tiempo libre hablo con mi familia y descanso. Son días de doble sesión, entre entrenamiento y comida queda poco tiempo y hay que aprovecharlo para descansar hablar con la familia y un poco de Internet".

Dejando de lado el aspecto meramente deportivo, el club afronta una semana clave para la campaña de abonos: la última semana de renovaciones. El ex del Girona ha querido dejar un mensaje para animar dicha campaña y superar la cifra alcanzada la pasada temporada: "Aún es pronto, pero creo que el equipo va a dar motivos para que la gente acuda a abonarse. El equipo está concienciado y conseguirá que la gente acuda a disfrutar del fútbol".