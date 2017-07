Hicham: "Este año es mi oportunidad de llegar al primer equipo"

Hicham, en un entrenamiento con la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

Tras su regreso desde el filial del Celta de Vigo, Hicham desea conseguir lo que siempre soñó desde que llegó al club almeriense, formar parte del primer equipo. Un sueño que comienza a ser una realidad.

La UD Almería comienza la siguiente parte de la pretemporada en Mijas y en ella el marroquí busca ganarse hueco: "La segunda semana está yendo un poquito mejor, con más carga de trabajo. Estoy con muchas ganas de seguir trabajando y de afrontar esta semana con la misma ilusión con la que lo hicimos en La Manga".

"Nos estamos jugando un puesto en el once titular"

Hicham tiene claro que debe trabajar si quiere convencer a Luis Miguel Ramis: "La verdad es que en pretemporada nos estamos jugando un puesto en el once titular, en el primer equipo, y yo es lo que estoy haciendo día a día, entrenamiento a entrenamiento, para poder tener minutos en la plantilla de la UD Almería, que es mi objetivo".

Una oportunidad única, la que está teniendo este verano, de jugar en la categoría de plata del fútbol español: "También hice la pretemporada con Francisco, pero ahí era un poco más joven. Yo creo que este año tengo la oportunidad de llegar al primer equipo y dar el salto a Segunda División, que es lo que intentaba hacer el año pasado pero tuve que salir cedido al Celta, y me sirvió para madurar, para coger muchos minutos y hacer un año que me ha servido para estar aquí ahora".

Una temporada en el Celta de Vigo que ha dado sus frutos: "Creo que el año que me fui al Celta me sirvió de mucho porque aprendí que si no jugaba no pasaba nada, que tenía que seguir trabajando, y eso es lo que no hacía en Almería. Entonces he venido con esa ilusión, con esas ganas de demostrar al entrenador que puedo estar en el primer equipo. Cuando estuve en el Celta me sirvió para hacer bastantes goles y demostrar que puedo jugar en cualquier posición".

Una gran temporada la que Hicham ha realizado en el segundo equipo del Celta de Vigo, sobre la que subraya lo siguiente: "Físicamente he llegado muy bien, mejor que otros años y la verdad que espero que el entrenador esté contento conmigo, con el trabajo que estoy haciendo, para que el que he hecho en el Celta pueda dar sus frutos, y me quede en el primer equipo".

"Hay hambre de demostrar en la Liga que se puede estar arriba"

Hicham solo tiene buenas palabras para su nuevo técnico, Luis Miguel Ramis: "El trato es igual con todos, eso es lo bueno del míster, que trata a todos los jugadores por igual, que no le vale que vengas del filial o de Primera División. Yo creo que eso es bueno a la hora de competir porque siempre te tiene enchufado para poder hacerlo bien".

Sobre el proceso de renovación por el que ha pasado la plantilla rojiblanca, el canterano ha destacado: "Hay bastante gente nueva, con muchas ganas, con mucha ilusión, gente joven que quiere demostrar que puede valer para el primer equipo, y se ve en los entrenamientos, se ve en los partidos, como frente al Levante, que hay ambición, que hay muchas ganas, y que hay hambre de demostrar en la Liga que se puede estar arriba y hacer disfrutar a la afición del Almería con un buen fútbol".

Hicham comparte habitación con Gaspar Panadero, dos jugadores que han dejado su nombre en la historia de la UD Almería, pese a su juventud. El ariete marroquí fue el jugador más jóven en marcar un gol con el cuadro rojiblanco. Por su parte, Gaspar, fue el futbolista más precoz en debutar con el primer equipo: "Nos llevamos muy bien, ya es mucho tiempo juntos, desde que estábamos en la residencia del Almería y siempre hemos estado juntos, somos como hermanos".

En este tiempo de concentraciones, los videojuegos suelen ser la diversión de los futbolistas de la UD Almería, que en sus ratos libres aprovechan para jugar a la Play Station: "Vienen Pozo, Marín, Batalla, viene Pérez, Álex (Corredera), y en los ratos libres jugamos unos torneos, y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Marín nos pone el listón muy alto, es muy viciado, juega todos los días. Pozo también, se pica mucho con él".

"Ganarse el puesto es trabajar sin relaja

Hicham le pondrá el trabajo difícil a Ramis: "Ganarse el puesto es trabajar todos los días sin relajarte ni un minuto porque si lo haces te comen la cuchara. Yo intentaré trabajar todos los días lo máximo posible y demostrarle al míster que puedo jugar todos los partidos. Él decidirá quién tiene que jugar pero yo seguiré con el listón alto hasta que llegue mi oportunidad".

Por último, el futbolista marroquí habló sobre anterior etapa en el club andaluz: "La verdad que al principio es difícil, sin tu familia, sin tus padres, pero yo creo que todo trabajo tiene sus frutos y a lo largo te compensa. Cuando eres joven te cuesta un poco porque no están tu madre ni tu padre para ayudarte o para hacerte de comer o tú hermano. Entonces echas de menos esas cosas pero siempre que tú estés contento y tu familia esté contenta viéndote te recompensa".