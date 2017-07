Nano: "Espero que en el comienzo de Liga mantengamos esta línea"

Nano, durante un entrenamiento esta pretemporada. (FOTO: David García - VAVEL)

Nano González, lateral zurdo que firmó con el Almería en el pasado verano y que se hizo dueño y señor de la banda izquierda gracias a sus buenas actuaciones, desde Mijas, expuso su visión sobre el actual estado de forma del club rojiblanco en la intensa pretemporada de Ramis y su cuerpo técnico.

En esta época del año, donde el sol aprieta con más fuerza que nunca, el trabajo físico se hace más duro de lo normal. Nano es consciente de ello, pero quiso destacar la parte positiva: "Las pretemporadas son duras y se hacen un poquito largas, pero es lo necesario ahora para coger el tono rápido y llegar lo más fino posible".

Dos amistosos de preparación y dos victorias del Almería, ese es el bagaje actual de los urcitanos. La primera fue ante el Levante en el Pinatar Arena, por 0-1; y la segunda en Mijas, frente al Sevilla Atlético, remontando el gol inicial de los hispalenses con dianas de Rubén Alcaraz e Hicham. Para el lateral malagueño todo suma, y si son triunfos, aún más: "El jugar y sacar dos victorias ante rivales competitivos, y más de la forma que lo hicimos frente al Sevilla, con una buena remontada, hace que el equipo vaya cogiendo lo que el míster quiere inculcar, sobre todo los nuevos futbolistas. Esperemos que la pretemporada siga así y que en el comienzo de Liga sigamos manteniendo esta línea".

Aunque ahora sea el momento de fallar y corregir los errores para no cometerlos en el futuro próximo, Nano, ambicioso, prefiere seguir cosechando victorias: "Yo soy partidario de poder recapacitar y mostrar capacidad de reacción durante el partido. No viene mal alguna derrota que te mantenga en tensión, pero espero que siga todo como hasta ahora".

Los próximos enfrentamientos determinarán si realmente la UD Almería se encuentra a tono, pero todo parece indicar que las victorias son fruto del tesón de Luis Miguel Ramis al querer prolongar, un año más, la filosofía de juego que trajo a la ciudad del sureste español la pasada campaña. El defensor indálico ve con buenos ojos el empeño de su entrenador: "Es bueno, sobre todo, para los jugadores que ya habíamos trabajado con él. Los nuevos futbolistas creo que, poco a poco, van adquiriendo los conceptos que el cuerpo técnico quieren y los más veteranos intentamos ayudarles. Las cosas están claras, algunas veces salen mejor o peor, pero las ideas son las mismas".

Con la marcha de Sebastián Dubabier a la competición regular argentina, Nano fue, la pasada temporada, el único ocupante de la posición de lateral zurdo. Ahora, con la llegada de Pervis Estupiñán en calidad de cedido, la lucha por el puesto de titular vuelve a nacer: "Todo compañero que venga para aportar competencia sana, en este caso Pervis, un jugador con un gran potencial físico que nos dará mucha ayuda, nos vendrá bien. El que juegue o no por decisión del míster tiene que tener predisposición para ayudar al equipo".

Si algo no se le pudo achacar al malagueño desde su llegada fue falta de trabajo, esencial en un combinado que pasaba por uno de los peores momentos de su historia: "En mi caso siempre intento estar alerta porque así me he criado en el fútbol. Espero que tanto Pervis como yo y los dos laterales derechos estemos para cuando el entrenador quiera". Tras asegurar trabajo y constancia, recordó su fichaje por el club andaluz: "Cuando decidí venir a Almería sabía lo que podía aportar. Conocía la categoría y venía de un equipo muy competitivo. Tenía toda la ilusión del mundo de poder hacer algo bueno. A nivel colectivo el año no salió como queríamos pero a nivel individual me sentí muy bien, y la confianza en un futbolista es fundamental".