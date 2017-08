Tino Costa, en su presentación: "Estoy muy ilusionado con este Almería"

Google Plus

Tino Costa, en su presentación como nuevo jugador de la UD Almería. (FOTO: UD Almería)

Tino Costa, el último de los fichajes realizados por la Unión Deportiva Almería hasta la fecha, ha sido presentado en sociedad ante los medios de comunicación para ofrecer sus primeras impresiones como nuevo futbolista rojiblanco. Acompañado por Miguel Ángel Corona, el cual ha dicho de él que llega con el deseo de "ser uno más" y de "competir por un puesto en cada entrenamiento". Asimismo, el talaverano ha alabado el espíritu, el esfuerzo y el compromiso diarios del argentino, que son propios, apostilla, de alguien que se está jugando "la Copa del Mundo".

"Mi etapa en San Lorenzo ya está cerrada"

Acto seguido, tomaba la palabra el protagonista de la jornada para hacer ver que se muestra "feliz y contento" por la nueva experiencia que afronta en un equipo en el que augura que la competencia será "sana y buena". De igual modo, concreta que no se plantea este reto como uno más en el epílogo de su carrera: "He escuchado por ahí que vengo a España a retirarme o a vivir tranquilo, pero quiero dejar bien claro que eso en mi cabeza no tiene lugar. Vengo a aportar, tengo muchísimas ganas de jugar, aunque es verdad que tuve un año difícil en mi ciudad y estoy con un poco de enfado por lo que pasó". A propósito de esto, el argentino se ha querido referir a su etapa en San Lorenzo asegurando que ya está "cerrada", matizando que "podría haber hecho mejores cosas".

Costa es sabedor de que se suma a un proyecto que arranca prácticamente desde cero y con muchos fichajes nuevos, lo cual precisa de tiempo para que todas las piezas se amolden y "la manera de jugar del entrenador vaya cogiendo su forma". "Por lo poco que he visto y sé de los jugadores que han venido no tengo duda de que la adaptación va a ser rápida. Estoy muy ilusionado con este Almería y espero que esa ilusión nos lleve a ganar mucho este año", ha explicado el bonaerense.

"Estoy preparado para hacer un año muy competitivo"

Consciente de la dificultad de una categoría como la Segunda División, en la que, además, debutará, el que fuera jugador del Valencia no obvia que, actualmente, "el fútbol es muy difícil en cualquier lugar y en cualquier Liga", al tiempo que ensalza la importancia de la competición de plata española. "El año pasado había seis equipos que iban a pelear por subir y terminaron muy mal. Estoy preparado para hacer un año muy competitivo", ha precisado.

Avalado a su llegada al club del Mediterráneo por Unai Emery, que otrora fuera técnico almeriensista y que, además, lo tuviera a sus órdenes en el Valencia, el de Las Flores se ha deshecho en elogios para el preparador de Hondarribia: "Tengo muy buenos recuerdos y aprendí mucho con él. Para mí es uno de los mejores entrenadores que he tenido, si no el mejor, y le estoy muy agradecido".