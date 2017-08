Juan Muñoz: "Mi ilusión era jugar en el Almería, un club grande que merece estar en Primera"

Juan Muñoz, durante su presentación como nuevo jugador de la UD Almería. (FOTO: UD Almería)

Continúa la ristra de presentaciones de nuevos futbolistas en la Unión Deportiva Almería. La última cara nueva en darse a conocer ante la que ya es su nueva afición ha sido la del delantero Juan Muñoz, cuya cesión procedente del Sevilla fue anunciada el pasado martes, cumpliéndose así una vieja aspiración del club de la Vega de Acá, que ya había intentado hacerse con sus servicios en las dos últimas ventanas de traspasos.

Ese deseo de que el ariete sevillano vistiera de rojiblanco ha sido expresado por Miguel Ángel Corona, encargado de presentar en sociedad a la flamante incorporación indálica, que además ha apelado a que el punta demuestre "compromiso" con la camiseta que va a defender cada fin de semana: "Con Juan volvemos a esa línea de unir a un jugador y un club que quieren ser más importantes de lo que son y demostrar que tienen un hueco en el fútbol de primera línea de este país. Además tenemos la garantía de que con cada balón que aparezca en el área, con su calidad y facilidad en la definición, vamos a elevar en un gran porcentaje las posibilidades de hacer gol".

Como añadido a lo anterior, el directivo rojiblanco ha anunciado que la nueva alta aterriza en Almería en medio de un proceso de recuperación de una lesión muscular, que si bien no reviste gravedad requiere de "unos días" para que sus efectos remitan. "No queremos tener ninguna prisa si no es capaz de llegar a la primera jornada de Liga porque él no viene a jugar un solo partido, sino una temporada completa", ha argumentado el talaverano.

"Mi ilusión era jugar en el Almería"

Una vez pasado el testigo al delantero utrerano, este ha querido comenzar agradeciendo la confianza depositada en él tanto por parte de Corona como de Luis Miguel Ramis, porque "sin ellos quizá aún no estaría aquí". Asimismo, ha confesado que desde que el Sevilla y el Almería se pusieron en contacto no dudó en que enrolarse en las filas del equipo del Mediterráneo era la mejor opción: "Lo tuve muy claro desde que me lo comentó mi agente. Le dije que este era el club al que quería venir y que mi ilusión era jugar en el Almería, un club grande que merece estar en Primera División".

Muñoz vivió el pasado curso un año atípico, puesto que debutó en Segunda División disputando la primera mitad de la temporada en el Zaragoza y la otra en el Levante, algo que, a sus ojos, le sirvió como aprendizaje a pesar de que en ninguno de los dos equipos contara con la regularidad esperada: "Me quedo con un año de práctica y de reconocimiento para saber cómo es la Liga. Con el Zaragoza pude disfrutar del club y después con el Levante quemé otra etapa en mi vida, viviendo un ascenso a Primera División".

"Soy un chico joven, con ganas e ilusión"

Con seis dianas anotadas en su estreno en la categoría de plata, el delantero hispalense tiene el reto de hacer olvidar a Quique González, máximo artillero indálico en las dos últimas campañas. Como quiera que las comparaciones son odiosas, Muñoz promete "compromiso, trabajo, humildad y sacrificio" como principales armas para que los goles acaben llegando. En este sentido, asegura que su fin principal es "disfrutar del equipo y la ciudad" y "dar lo máximo" de sí mismo. "Soy un chico joven, con ganas e ilusión. Si el míster cree oportuno que tengo que tirar una falta o sacar un córner, lo haré", ha destacado.