Nauzet Alemán: "Me quiero reivindicar en el fútbol español y esta es la mejor oportunidad"

Nauzet Alemán ha sido presentado como nuevo jugador de la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

Con ganas de reivindicarse en el fútbol español y aprender de los errores cometidos en el pasado. Así aterriza Nauzet Alemán en la Unión Deportiva Almería después de más de un año sin competir y con una experiencia plagada de sinsabores durante su última etapa en Las Palmas.

El extremo canario, que firma por una campaña con su nuevo club, ha sido presentado en sociedad en la matinal de este lunes bajo la tutela de un Miguel Ángel Corona que se ha referido a la flamante incorporación indálica como un "perfil totalmente reconocible en el fútbol español" que puede desenvolverse tanto en cualquiera de las dos bandas como en la mediapunta. "Estamos reforzando todas esas posiciones donde se genera fútbol, centros y, por supuesto, gol", ha subrayado el talaverano, que precisa que en la plantilla que está conformando siempre "hay hueco para el talento", así como para las ganas y la ilusión, cualidades que, dice, ostenta el futbolista isleño. "Los tobillos funcionan y, cuando eso ocurre, siempre se acaba encontrando un buen rendimiento", apostilla el directivo rojiblanco, que cree que el año en blanco de la última alta indálica va convertirle en un jugador "con más hambre, ilusión y deseo". "Creemos que esa circunstancia nos venía mejor, incluso. Además, tenemos un futbolista en casa que ha sido para todos una alegría, que es Marco (Motta), que llevaba más de un año y medio sin competir", ha concretado.

"Me siento como un niño en el Día de Reyes"

Una vez realizada la presentación de rigor, Alemán tomaba la palabra para expresar su agradecimiento a la entidad por la bienvenida que le ha otorgado. De hecho, el jugador asevera sentirse "como en casa" pese a que solo lleva unas horas en la que ya es su nueva ciudad. "Vengo a demostrar trabajo y sacrificio, y, sobre todo, a dejar al Almería en lo más alto posible. Me quiero reivindicar en el fútbol español y esta es la mejor oportunidad", ha recalcado el grancanario, que asegura sentirse "como un niño en el Día de Reyes".

Como un club de Primera División. Así ha tildado el centrocampista de Las Mesas a la entidad a la que ahora pertenece. Y es que no han sido pocas las veces que Alemán ha podido enfrentarse a un Almería que define como un equipo que "siempre ha sido muy complicado y que ha aspirado a lo máximo".

Nauzet Alemán, en su presentación como jugador de la UD Almería. (FOTO: David García - VAVEL)

Seguidamente, el atacante ha puesto en alza la importancia del colectivo, más allá de las individualidades, aclarando que "uno solo no llega a ningún sitio", sino que hay que "remar todos juntos, que es de lo que trata un equipo". Pero antes de aportar a nivel colectivo, el de Las Palmas precisa completar un trabajo específico que le haga estar en condiciones óptimas para afrontar la competición: "Vengo de un año en blanco, pero no he parado; he seguido entrenando y estando en contacto con el deporte. Creo que en tres o cuatro semanas trabajando con mis compañeros y haciendo un trabajo extra voy estar preparado".

Centrado en el ahora

Apartado de su exequipo por protagonizar un altercado en una discoteca, Nauzet afirma estar con las miras puestas en el presente y confía en que los errores de antaño le hayan servido para mejorar en todos los niveles: "Ahora mismo vivo el presente, estoy muy tranquilo y vengo a disfrutar y a ayudar a lograr los objetivos que tenga el club. Lo del pasado ya ha quedado atrás y me va a servir para no cometer los mismos errores".

Corona pasa lista

Aprovechando la puesta de largo del último fichaje, el máximo responsable de la dirección deportiva indálica ha arrojado algo de luz a cómo se afrontan los próximos días de mercado después de haber llevado el número de incorporaciones estipuladas en un principio, quedando por completar la labor de aligerar la plantilla de efectivos, lo cual podría conllevar nuevas altas: "En cómputo general queremos dejar un plantel en torno a veintiuno o veintidós futbolistas porque tener más puede traer complicaciones y cerrar la puerta a los jugadores que vienen desde abajo". En este sentido, el manchego espera que la cantera se gane esa oportunidad, al tiempo que considera que siempre van a estar abiertos a mejorar la plantilla.

"Somos los primeros valedores de Hicham"

Uno de los nombres propios de esas bases que durante esta pretemporada ha llamado con fuerza a la puerta es el de Hicham, que ha anotado dos goles y se ha mostrado más maduro después de su periodo de cesión en el Celta de Vigo. Sobre el punta hispano-marroquí, Corona ha confesado lo siguiente: "Nosotros somos sus primeros valedores. Sabíamos que puede ser jugador de nuestra primera plantilla y somos conscientes del talento que tiene. Creemos que ese año en Vigo le ha servido para ganar madurez y competitividad; ha evolucionado en ese sentido y se le puede exigir mucho más. Vamos a ver qué sucede en esta última semana".