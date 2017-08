Nano González: "Tenemos mucha ilusión por empezar la temporada con buen pie"

Nano González, este jueves en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Nano González, lateral izquierdo de la Unión Deportiva Almería, ha comparecido este jueves en sala de prensa para explicar cuáles son sus sensaciones de cara al comienzo del campeonato liguero, que tendrá lugar para los rojiblancos el próximo domingo en Tarragona. Según el costasoleño, el vestuario está "con muchas ganas" de afrontar la primera cita liguera con la intención de resarcirse del mal curso cosechado en el pasado. "Llevamos más de un mes trabajando mucho y estamos preparados para el primer partido. Tenemos mucha ilusión por empezar la temporada con buen pie", ha concretado el zaguero, que asume la dificultad del encuentro ante el Nàstic, a la par que destaca que los suyos están "capacitados" para obtener algo positivo del Nou Estadi. "Es el primer partido y no sabes cómo te vas a encontrar al rival, pero tenemos que pensar en nosotros mismos y en pulir nuestras bazas para traernos los puntos", ha subrayado.

En este sentido, González hace incidencia en que lo importante es permanecer enfocados en su propio trabajo, más allá que en analizar el del rival: "El míster nos pondrá un vídeo mañana (por el viernes) o el sábado. Yo soy partidario de explotar nuestras virtudes y al final de la semana dar unas pinceladas sobre el contrario. De hecho, en el vestuario tenemos un papelito en el que aparecen las características del rival".

Ha sido un verano largo el vivido en la entidad de la Vega de Acá. Se ha llevado a cabo una exhaustiva limpieza en el plantel y han aterrizado hasta once incorporaciones que, por cierto, generan "muy buenas sensaciones" en el ex del Panathinaikos. "Tino (Costa), Nauzet (Alemán) y Juan (Muñoz) todavía no están al cien por cien con nosotros, pero pienso que hay un equipo bastante compacto; hay dos jugadores por puesto, cosa que el año pasado no había, y seguro que el míster lo va a tener complicado a la hora de conformar un once titular", ha argumentado.

Haciendo incidencia en la competitividad que augura el malagueño entre los componentes del equipo, se ha centrado en el aspecto individual, dado que la llegada de Pervis Estupiñán le va a obligar a dar el máximo para no perder el puesto: "(Pervis) Es un portento y un chaval que viene con muchas ganas. Está claro que para mí la competitividad es fundamental porque me hace estar alerta y todo lo que suponga ayudar y sumar, bienvenido sea".

Nano también ha tenido tiempo para alabar la labor de Luis Miguel Ramis, para él, responsable directo de la continuidad del Almería en el fútbol profesional: "Cuando llegó el año pasado nos inculcó sus ideas y he de decir que mucha culpa de que nosotros sigamos en Segunda es del cuerpo técnico. Este año, los jugadores que tenemos un cierto conocimiento de los conceptos que él (Ramis) quiere que expongamos debemos inculcárselos a los nuevos jugadores".

Para terminar, y teniendo en cuenta que el zaguero andaluz finaliza contrato el próximo 30 de junio, este se ha referido a una posible renovación en los siguientes términos: "Lo he manifestado varias veces, estoy muy contento y me siento muy valorado en Almería. Si el club lo cree conveniente nos sentaremos a hablar, pero no creo que ahora sea el momento para ello porque tenemos que estar centrados en el inicio de la Liga".