Alcaraz: "Este equipo tiene ganas, hambre e ilusión"

Alcaraz, en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Rubén Alcaraz, el que muchos consideran el fichaje estrella de la nueva plantilla del Almería, ha aterrizado en la ciudad andaluza para consagrarse como futbolista después de una buena temporada en el Girona, donde consiguió el ascenso a Primera División, junto con otro compañero de la plantilla rojiblanca, René Román. La temporada para él no ha podido comenzar mejor, titularidad y victoria a domicilio ante el Nàstic de Tarragona.

Alcaraz ha analizado ante los medios de comunicación la marcha del equipo, principalmente de cara al debut en el Mediterráneo ante el Oviedo: "Sé que es una semana especial para la ciudad y nos gustaría brindarle una alegría a la afición y sacar los tres puntos. En Tarragona hicimos un buen trabajo conjunto. Empezar así es clave porque todo lo que saquemos ahora lo agradeceremos en un futuro. Las dinámicas son muy importantes y aún más en esta competición. Quiero puntualizar que es muy importante dejar la portería a cero y nosotros lo conseguimos ante un equipo como el Nàstic".

"Soy un futbolista al que le gusta abarcar mucho terreno"

Se presenta ante los aficionados almerienses el Real Oviedo, un equipo que ya tuvo cerca el pasado año los puestos de playoff, finalizando octavo la competición. En la presente temporada, la escuadra carbayona ha hecho un lavado de cara con Anquela al frente y los comienzos no han sido del todo alentadores. La pasada jornada cayó en el Carlos Tartiere ante el Rayo Vallecano (2-3) y los rumores sobre las inseguridades defensivas no han hecho nada más que comenzar: "Con una jornada es difícil determinar si un equipo es inseguro atrás. Es cierto que tuvieron unos cuantos errores ante el Rayo Vallecano pero es un equipo difícil de batir, ya que está llamado a ocupar los puestos altos de la tabla".

Incidiendo nuevamente en el primer partido de Liga ante su afición, el Almería afronta una nueva temporada en la que debe devolver a sus fieles el cariño mostrado durante estas dos últimas campañas, que han dejado decenas de noticias adversas en forma de resultados. Una vez más, el Estadio de los Juegos Mediterráneos será juez y testigo de lo que acontezca: "Tenemos muchas ganas y queremos que la afición se sienta integrada en la cuestión de que este equipo tiene ganas, hambre e ilusión, y eso se nota en los entrenos, pero al fin y al cabo hay que plasmarlo cada domingo. Las cosas podrán salir mejor o peor pero es innegociable el trabajo y la ilusión".

Obviando su carácter competitivo, Rubén Alcaraz se ha convertido en el tercer capitán de los rojiblancos en esta temporada, después de Jorge Morcillo y Joaquín Fernández, cuestión que ha desatado las dudas entre ciertos sectores de la afición, dada su reciente llegada: "Al principio me pilló un poco de sorpresa. Creo que es una decisión que toma el cuerpo técnico. Es una responsabilidad muy grande porque soy capitán tanto en el terreno de juego como en el vestuario. Lo afronto con muchas ganas e intentaré apoyar a Joaquín y Morcillo en lo que pueda".

En el apartado personal, Rubén Alcaraz es un futbolista que destaca por su polivalencia y versatilidad en la zona del centro del campo, tanto hacia delante como hacia atrás: "Soy un futbolista al que le gusta abarcar mucho terreno, tanto defensiva como ofensivamente. El míster me da libertad para ello y así puedo explotar mis virtudes. Lo que más me gusta al fin y al cabo es romper la pelota, y la clave en el fútbol está en hacer sufrir a los porteros contrarios".

A nivel extradeportivo, es necesario recordar que Rubén Alcaraz es barcelonés y vivió desde la distancia cómo el terror sembraba el caos en su ciudad natal: "Es algo que me toca porque soy de allí, y por suerte no le ha pasado nada a ningún familiar. Lo único que queda es apoyar a las familias afectadas y esperar que no pase más".