Ramis: "Nos encanta generar ilusión, sin olvidar que hay equipos que tienen la misma que nosotros"

Luis Miguel Ramis, durante la rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Oviedo | Foto: VAVEL.com - David García

Luis Miguel Ramis afronta su segunda jornada al frente de la nave rojiblanca en la presente temporada, después de cosechar una vital victoria ante el Nàstic de Tarragona (0-1), más vital si cabe cuando los rojiblancos estuvieron un total de siete meses sin conseguir embolsarse los tres puntos lejos de su estadio la pasada campaña. Este año, equipo nuevo, cuerpo técnico modificado e ilusiones renovadas para hacer frente a una de las competiciones europeas más complicadas, la Segunda División española.

La pasada temporada, el técnico catalán se caracterizó especialmente por evitar la euforia en todo momento, dado el momento tan complicado en el que se encontraba el equipo, sin embargo comenzar la temporada con una victoria siempre aporta un plus de ilusión: "Que yo suela ser comedido o equilibrado aquí, no quiere decir que no nos alegremos mucho por la victoria la pasada jornada. Nos encanta generar ilusión, pero tenemos que tener en cuenta que hay equipos que tienen la misma que nosotros".

"Tino Costa está disponible"

El Almería se presenta en definitiva ante su afición, ante la ausencia del tradicional partido de presentación, en una semana especial para la ciudad, la Feria: "Tenemos ganas de dejar una buena carta de presentación en casa. Tenemos ante nosotros a un rival posiblemente más difícil que el de la semana pasada". Con respecto al planteamiento del partido, el cuadro urcitano salió a por todas en el Nou Estadi y debería seguir la misma tónica, al encontrarse frente a su afición en el Estadio de los Juegos Mediterráneos: "Nosotros saldremos a ser dominadores. Hemos analizado al rival y los jugadores tienen tres o cuatro datos que son importantes que conozcan".

"Es posible que venga otro jugador"

El Real Oviedo comenzó la campaña de la peor forma posible, perdiendo ante su afición contra el Rayo Vallecano, uno de los equipos más potentes de la Segunda División. Sin embargo, se mantiene como firme candidato al playoff dada la plantilla que tiene: "El Oviedo es un equipo que domina. Tuvo dos o tres despistes el otro día pero es un conjunto que juega muy bien al fútbol. Son muy intensos y tienen alguna diferencia con el Nàstic de Tarragona, por ello me hace pensar que tendremos que hacer un partido más completo para superarles".

Después de una pretemporada larga y exigente en la que han aparecido numerosas caras nuevas que han conformado el nuevo plantel rojiblanco, la afición tiene especial interés en conocer cómo se desempeña el fichaje más sonado de la dirección deportiva, Tino Costa. El centrocampista argentino llegó fuera de ritmo y no pudo ni siquiera viajar a Tarragona con el resto del grupo: "Tino Costa está disponible. Ha entrenado toda la semana con el grupo y ha ido acumulando minutos. No sé el tiempo que tendrá en el partido, eso lo decidiré en función del once inicial y de cómo transcurra el encuentro".

Otro de los jugadores que ha sonado con fuerza entre los fieles aficionados rojiblancos es Nauzet Alemán, un histórico de Las Palmas, que ha disputado un gran número de encuentros en la categoría de plata del fútbol español: "Nauzet empezó haciendo labores específicas al principio de la semana y se está sintiendo bien. Aún nos queda trabajo con él durante algunas semanas. Preferimos dar pasos firmes con todos los jugadores para que cuando estén disponibles, estén al 100%".

Siguiendo con el análisis de algunos jugadores de la plantilla, y a colación con las declaraciones que realizó el tercer capitán del Almería, Rubén Alcaraz, el entrenador catalán también ha querido explicar el por qué de su elección como tercer capitán: "Obedece a un criterio muy sencillo. El primer jugador es elegido entre la totalidad de la plantilla, el segundo lo elige el club, que en este caso ha acertado porque es un jugador de la casa, y el tercero lo hemos elegido nosotros. Queríamos que fuera un jugador recién llegado, para que así los nuevos se sientan más cerca de la gente que lleva más tiempo".

En el capítulo de altas y bajas, no se descartan ni salidas ni nuevos fichajes que complementen lo ya incorporado. Luis Miguel Ramis ya pronunció en alguna ocasión que le gustaría la llegada de un nuevo extremo: "El tema de entradas y salidas depende de la dirección deportiva, pero sí cabe la posibilidad de que se produzca algún movimiento. Es posible que venga otro jugador".

A diferencia de la pasada temporada, en la que Luis Miguel Ramis aterrizó con su cuerpo técnico en una ciudad, cuyo equipo estaba sumido en el auténtico caos, deportivamente hablando, en esta ocasión, el técnico tarraconense ha tenido la posibilidad de armar el equipo desde el principio y realizar por consiguiente una pretemporada completa para preparar al cuadro urcitano de cara al inicio liguero: "Es una situación completamente diferente. Cuando llegué teníamos un partido a vida o muerte cada semana. Sin embargo, esta pretemporada te permite asentar muchos más recursos que ofrecerles a los jugadores, y ellos se sienten más fuertes de cara a la competición".