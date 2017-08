Almería - Real Oviedo: puntuaciones Almería, jornada 2 de Segunda División

Once que puso en liza Ramis ante el Real Oviedo. (FOTO: Diego Carmona - VAVEL)

El Almería no pudo obtener el tan deseado triunfo que se buscada desde principios de semana tras la gran victoria en Tarragona ante el Nàstic. Sin embargo, no se puede decir que el resultado obtenido haya sido del todo malo.

El cuadro urcitano se mostró luchador y competitivo, con maneras de equipo que lucha por todo de momento. En los primeros compases, los primeros en llegar a puerta fueron los de Anquela, que llegaban al Juegos Mediterráneos tras haber caído en casa frente al Rayo Vallecano, pero con la moral muy alta.

Saúl Berjón adelantaría a los ovetenses al poco de iniciarse la segunda mitad, pero un magistral gol de Pozo desde la frontal puso las tablas en el luminoso, y con el resultado de 1-1 se alcanzó el minuto 94 tras un largo añadido en el que apenas se pudo ver fútbol.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Luis Miguel Ramis

6 | Apostando a lo seguro. El míster parece ser de la opinión de que, si algo funciona, mejor no tocarlo. Repitió el mismo once inicial que puso en liza frente al Nàstic la pasada jornada, con el mismo sistema de juego, su más que característico 4-2-3-1 pero el resultado no fue el mismo. El equipo por momentos se vio algo superado por los ovetenses. Y esta superioridad se vio reflejada en el luminoso con el gol de los visitantes al poco de iniciarse la segunda mitad. Los cambios en esta ocasión supusieron un empuje, pero no el nuevo aire que pretendía el tarraconense.

René Román

7 | Certero. El meta se confirma como un seguro bajo palos. Quizá la falta de entendimiento con Nano fue en parte culpable del gol de Berjón, pero el arquero transmite tranquilidad cuando el balón se dirije hacia la meta rojiblanca. Salvó con una gran estirada el que podía haber supuesto el segundo gol en la cuenta personal de Saúl, y supo poner pausa cuando el equipo se encontraba revolucionado en las transiciones ataque defensa.

Marco Motta

5 | Polivalente. A pesar de haber errado al romper un fuera de juego que no supuso gol gracias al buen hacer de Joaquín, experto en entrar al quite, el lateral se mostró correcto en la defensa de su portería, pero además fue un apoyo constante en el ataque rojiblanco, ante el poco acierto que se estaban encontrando los extremos del equipo rojiblanco frente al Oviedo. La veteranía siempre es un grado, y el italiano tira de galones en cada partido para llevarse el gato al agua y la afición al bolsillo.

Jorge Morcillo

6 | Vertical. El central y capitán de la UD Almería dispuso de alguna que otra ocasión para poner por delante en el marcador a su escuadra, pero el acierto de la defensa y del meta visitantes no permitieron la gesta. Se le vio más concentrado que frente al Nàstic, pero a pesar de ello no pudo evitar dejar la portería a cero.

Joaquín Fernández

7 | Preciso. El almeriense crece cada día más, y a pesar de su juventud, no le tiembla el pulso a la hora de meter la pierna en las situaciones más intrincadas. Salvó varias ocasiones de gran peligro para el Oviedo, a pesar de haber visto la amarilla, y siempre se encontraba bien colocado, cerrando espacios en la retaguardia. Allá donde juegue, demuestra que es uno de los referentes de esta plantilla, y la renovación que tuvo de su contrato recientemente queda totalmente justificada.

Nano González

6 | Progresa adecuadamente. Poco a poco vuelve a ser el Nano que aterrizó en Almería e hizo olvidar los temores del pasado en la posición de lateral izquierdo. El malagueño cuajó un gran encuentro, y fue el más enchufado de la defensa con diferencia. Constantemente se le podía ver hablando con sus compañeros y corrigiendo errores de posicionamiento, buscando cerrar todos los posibles huecos. El único borrón en su actuación, esa pequeña falta de entendimiento con René que supo aprovechar Saúl Berjón para poner el 0-1 en el marcador.

Rubén Alcaraz

8 | Insustituible. Es el motor de este Almería, y si en un futuro estuviera ausente, se notaría. El recién llegado centrocampista, que se ha ganado un puesto en la escala de capitanes a pesar de ello, firmó una gran noche que a punto estuvo de rematar con un gol desde la lejanía en la primera mitad. Siempre bien colocado, aporta tanto en ataque, con rápidas y certeras asociaciones; como en defensa, faceta en la que no teme al 'meter la pierna' para poner más difícil al rival hacer circular el balón por la medular.

Mandi

6 | El músculo. Pura fuerza en el centro del campo. El ex del Eche demuestra que ha cogido buen ritmo de competición y volvió a repetir en el once inicial tras una buena actuación en Tarragona ante el Nàstic. Ramis confió en él, y dejó buenos detalles sobre el tapete, pero finalmente fue sustituido por Tino Costa.

Gaspar

5 | Intenso. El joven extremo no tuvo su mejor noche en el estreno ante su afición en esta temporada. Lo intentó con más ganas que acierto, y fue sustituido por Pervis Estupiñán antes del minuto 60 en busca de ganar algo más de empuje en ataque ante un Oviedo dispuesto a asaltar el Juegos Mediterráneos. A pesar de esto, cabe destacar su entrega en cada balón disputado, y en repetir diana frente al Oviedo como ya hiciera en el último encuentro entre ambos contrincantes.

José Ángel Pozo

8 | Galáctico. Ha llegado al inicio de esta temporada pisando fuerte. El niño maravilla se sigue reivindicando y, si frente al Nàstic cuajó una gran actuación cuya guinda fue la gran asistencia a Caballero para hacer el tanto de la victoria, ante el Oviedo se sacó un gol de la chistera digno de futbolistas del más alto nivel y que ponía las tablas en un marcador que poco antes había roto el conjunto de Anquela.

Fidel Chaves

5 | Anulado. No tuvo una gran noche el de las Minas del Río Tinto. Se mostró participativo en la punta de ataque, buscando constantemente la acción personal, pero una y otra vez era parado con acierto por la zaga blanquiazul. Dejó su puesto a Hicham en la segunda parte en el afán del míster de buscar algo más que el empate.

Pablo Caballero

5 | Desconectado. El delantero rojiblanco completó los noventa minutos sin que la defensa visitante le permitiera gozar de una ocasión clara. Se mostró muy activo, presionando la salida de balón de los de Anquela, y buscando todos los balones que sobrevolaban el área rival, pero sin sacar provecho de ninguno y no pudiendo reafirmarse como el delantero emblema de este nuevo Almería ante una afición que tiene aún muy frescos en la mente los goles de Quique González.

Pervis Estupiñán

5 | Fogoso. El primero de los cambios de Ramis. Entró en sustitución de un poco acertado Gaspar. El ecuatoriano hizo gala de su gran condición física, pero la falta de acierto en el juego combinativo del Almería hizo que no se pudiera sacar petróleo de esa superioridad en los minutos finales. Poco a poco se atreve a encarar opciones en el uno contra uno, y puede dar más de una alegría en el futuro con ese atrevimiento que parece estar demostrando en los pocos minutos que se ha podido exhibir.

Tino Costa

5 | Superado. Debutaba el argentino esta temporada con la elástica rojiblanca en casa, frente a su reciente afición, sustituyendo a un agotado Mandi. Intentó hacer gala de la clase que atesora y que ha demostrado más que de sobra en su etapa como valencianista, pero el centrocampista aún esta falto de ritmo de competición, nada que no se pueda solucionar con entrenamientos intensos bajo las órdenes de Ramis y acumulando minutos que le lleven de nuevo a su mejor nivel.

Hicham

S.C. | Testimonial. Entró en los minutos finales, con poco que hacer ya ante el poco fútbol que se estaba practicando por el agotamiento que sufrían ambos equipos debido al calor y la humedad de la noche almeriense, en la que la lluvia también tuvo una breve cabida.

Eduardo Prieto Iglesias

6 | Secundario. El árbitro y sus asistentes completaron un correcto partido, sin apenas errar en las decisiones que tomaron. Quizás pecó en algunas ocasiones en su afán de hacer que el juego continuara, quedando sin penalizar algunas acciones que podrían haber supuesto falta, pero no tarjeta. Pero en líneas generales, buen partido del trencilla.