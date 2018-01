Previa UD Almería - CD Lugo: duelo de viejos conocidos

Foto: David García - VAVEL

El Almería quiere comenzar el 2018 de la mejor manera posible a costa de un Lugo que pasa por un pequeño bache tras un comienzo fulgurante. Los de Lucas Alcaraz quieren aumentar la racha de partidos ganados como local para sumar la cuarta victoria consecutiva y poder alejarse de los puestos de descenso. La lacra de puntos cosechados fuera de casa obliga a los almerienses a conseguir los tres puntos en cada partido que disputan en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. La imagen ofrecida lejos de tierras almerienses dista mucho de la deseada por el aficionado rojiblanco, que cada vez acude en menor medida al estadio indálico.

Tras la derrota en Santo Domingo por 2-0, en la que el Almería no dispuso de oportunidad alguna para untuar y en la que solo la actuación de René impidió una mayor goleada de conjunto alfarero, el conjunto andaluz quiere recuperar sensaciones en un nuevo año que se presenta como la enésima oportunidad para alcanzar el verdadero objetivo, el ascenso a Primera División. El que parece haber armado un gran plantel para lograr dicho objetivo es el Lugo. Los de Francisco Rodríguez ocupan la séptima posición, aunque a tan solo un punto de los puestos de ascenso directo. Demostrándose la competitividad que siempre muestra la categoría de plata del fútbol español. El conjunto lucense viene de un pequeño bache en el que ha perdido el duelo personal que mantenía con el Huesca, cayendo contra dicho rival y contra el Rayo Vallecano en la última jornada. Por ende, intentará recuperar la senda de la victoria ante un Almería al que no se le da especialmente bien el conjunto gallego como local, habiendo sumado dos derrotas y un empate en los últimos tres encuentros.

Viejos conocidos

El partido presenciarará varios reencuentros. Entre ellos, Ramón Azeez, Cristian Herrera, y el más importante, Francisco Rodríguez

El partido traerá varios reencuentros entre ex-jugadores de ambos equipos. Para empezar, está la vuelta del nigeriano Ramón Azeez, canterano de la Unión Deportiva y que llegó a militar las filas rojiblancas durante cuatro temporadas, desvinculándose la pasada al terminar su contrato. El centrocampista, internacional por las águilas verdes es uno de los principales fichajes del conjunto gallego este año y su presencia se echa en falta en el equipo de Lucas. También volverá Cristian Herrera, aunque este no dispuso de muchas oportunidades en su etapa como almeriense. Por último, y probablemente el que más recuerdos trae a la parroquia rojiblanca es Francisco Rodríguez. El que fuera entrenador en Primera División, consiguiendo la permanencia, y también como jugador, habiendo jugado un total de 103 partidos en los que anotó 36 goles y entre ellos uno que otorgaba el ascenso a Segunda División. Respecto a su vuelta, el entrenador almeriense ha declarado que Francisco: "comerse los turrones en la parte alta de la tabla sabe diferente" "comerse los turrones en la parte alta de la tabla sabe diferente a como me los comí hace tres años en el Almería, donde fui destituido en estas fechas y me tuve que comer los turrones sin trabajo. Ahora estoy disfrutando mucho y haciendo lo que me gusta, que es entrenar". Pese a todo, Francisco es uno de los más queridos y siempre traerá un grato recuerdo.

Fuente: UD Almería

Convocatoria:

Lucas Alcaraz convoca a René, Fernando; Marco Motta, Navas, Trujillo, Morcillo, Joaquín, Nano; Verza, Mandi, Rubén Alcaraz, Corredera, Pozo, Fidel, Gaspar, Lozano; Sekou, Muñoz y Hicham.

Francisco Rodríguez, por su parte, convoca a Juan Carlos, Cacharrón, Leuko, Kravets, Josete, Pita, Bernardo, Seoane, Mario Barco, Fede Vico, Azeez, Fydriszewski, Luis Ruiz, Cristina Herrera, Albarracín, Iriome, Pedro y Escriche.

