Previa Real Oviedo - UD Almería: duelo de rachas

Fuente: La Liga 123

Ya es hora de dar un golpe en la mesa. Es la hora de que la UD Almería ascienda en la clasificación hasta el lugar que le corresponde, y que mejor que hacerlo contra uno de los "gordos" de la categoría, el Oviedo. Claro está que nadie se esperaba el estar vigésimo cuartos a estas alturas de competición, pero si algo ha demostrado el equipo con Lucas Alcaraz es que su verdadero puesto está mucho más arriba. El entrenador granadino ha cambiado la tónica de un equipo que solo iba a peor y ha logrado motivar a la plantilla para que se deje la piel en cada partido, cosa que repetirán en el Carlos Tartiere.

El equipo almeriense llega lo suficientemente preparado como para hacer una buena actuación en su visita. Ha conseguido siete de los últimos 12 puntos posibles, racha que no ha sido capaz de mejorar en la disputa del presente curso. Sin embargo, las buenas marcas desaparecen cuando el equipo viaja fuera de Almería. En un total de diez partidos como visitante, sólo ha ganado uno, en la primera jornada. Dos empates y siete derrotas completan la triste marca obtenida a domicilio durante la primera vuelta, principal razón por la que en estos momentos el Almería no esté luchando por el ascenso. Desgraciadamente, no sólo son los puntos lo que falla fuera del feudo almeriense, sino que el nivel del equipo también baja radicalmente.

Nuevo planteamiento

A esto ha querido darle solución el entrenador, Lucas Alcaraz, desde su llegada. A diferencia de Ramis, Alcaraz ha dado prioridad a la defensa en el juego colectivo y, de esta manera, y a pesar de sacrificar la posesión, ha reforzado considerablemente al equipo, haciéndolo mucho menos vulnerable, especialmente fuera de casa. Además, los momentos dulces de jugadores como Pozo, Rubén Alcaraz o el portero René, ayudarán al equipo a conseguir esta necesitada victoria.

No será un partido fácil

No obstante, el Oviedo no es un rival cualquiera. El equipo asturiano sólo ha perdido un partido en su estadio en lo que va de temporada, también en la primera jornada. Llega a la jornada 23 después de su disputado empate ante el Rayo Vallecano, partido en el que pudo llevarse los tres puntos. Con 34 goles, su efectividad ofensiva es envidiable, y las buenas actuaciones de su cancerbero en las últimas jornadas complicarán aún más el gol almeriense. El equipo, dirigido por Juan Antonio Anquela, y liderado por el veterano Toché, saltará al terreno de juego con las ideas claras: no descolgarse de las primeras plazas.

El sábado a las 18:00 horas, el balón echará a rodar y nada de lo que se acaba de mencionar importará. El Almería deberá hacer funcionar toda su artillería si quiere rascar algún punto de esta difícil visita, mientras que el Oviedo seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer en casa, ganar. Será un duelo de rachas, de grandes plantillas y de dos grandes equipos con un objetivo: volver al lugar que se merecen. Por ello, y como recomendación de la casa, pongan La Liga 123 TV y a disfrutar.

Convocatoria

Lucas Alcaraz convoca a René, Fernando; Fran Rodríguez, Trujillo, Motta, Joaquín, Nano, Iván Martos; Verza, Mandi, Pozo, Alcaraz, Fidel, Callejón, Gaspar; Hicham, Juan Muñoz y Caballero.

Anquela, por su parte, convoca a Juan Carlos, Alfonso, Johannesson, Varela, Verdés, Carlos Hernández, Aarón Ñíguez, Ramón Folch, Toché, Linares, Pucko, Yeboah, Mariga, Hidi, Valentini, Cotugno, Saúl Berjón y Rocha.

