El Almería vuelve a las andadas

Todo sigue igual lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos. La peor versión de la Unión Deportiva Almería vuelve a salir a la luz en un encuentro en el que la fortuna no sonrió a los de Lucas Alcaraz. El conjunto rojiblanco vuelve a cosechar otra derrota fuera de casa y alarga la sequía de victorias como visitante. El club indálico no gana lejos de tierras almerienses desde la primera jornada ante el Nástic de Tarragona en el Nou Stadi, partido que se ganó por la mínima y con Ramis en el banquillo.

La historia parece no cambiar y el conjunto almeriense no consigue hacer buenos los puntos que consigue como local. Los resultados contrastan de forma notable, pues ya son cinco partidos sin conocer la derrota en casa, de los cuales cuatro han acabado en victoria para los andaluces. Sin embargo, la escasez de puntos que el Almería obtiene semana sí y semana no, no permite que los de Lucas escalen en la clasificación ni afianzarse en una buena posición.

Nuevo año, misma dinámica

Esta vez tocó en Oviedo y, pese a que el Almería realizó un buen partido, los puntos volvieron a quedarse en casa. El gol de Fidel no fue suficiente para traer la victoria en el primer partido como visitante este 2018. El Real Oviedo se posicionaba como favorito por la posición y la dinámica que lleva en su estadio. Sin embargo, el fútbol es un deporte impredecible y todo se debe demostrar en el terreno de juego. El encuentro no tuvo un dominador claro, pues hubo mucho juego en el centro del campo, cuya presión producía pérdidas constantes de ambos equipos.

El Almería lo intentó desde fuera con un disparo de Nano nada más empezar el partido. Posteriormente, Hicham pudo marcar el primer gol en un contragolpe bien conducido por Fidel Chaves, que poco a poco está volviendo a llevar peso en el ataque Almeriense, pero el disparo del marroquí se marchó desviado. El Oviedo no tardó en reaccionar y el ex-rojiblanco, Aarón Ñíguez, obligó a René a salvar un balón en línea de gol. Linares dispuso de la mejor ocasión de la primera parte, pero su cabezazo no entró milagrosamente. Con empate a nada se legó al descanso en el Carlos Tartiere.

Llegaron los goles

Los goles tuvieron que esperar a una segunda parte mucho más abierta. A los siete minutos de reanudarse el encuentro, Pozo asistió a Fidel, en una buena contra del malagueño, para que el Onubense rematase con violencia a las redes la portería de Alfonso Herrero. Poco le duró la alegría a los de Lucas Alcaraz, el Oviedo empató el resultado seis minutos más tarde. Toché, que llevaba tres en el campo, remató un centro de Saúl Berjón, que se había colado entre las piernas de René Román. El gol encendió al conjunto carbayón, que empezó a llevar el peso del partido, traduciéndose en el segundo gol, que daba la vuelta al resultado. René, de forma desafortunada, marcó en su propia portería después de que un buen disparo de Saúl Berjón rebotase en el palo y en la espalda del guardameta. El Oviedo consiguió enfriar el partido y el Almería no dispuso de ocasiones claras para poder igualar el resultado. Tan solo se protestaron unas posibles manos en los últimos instantes del partido, en las que el colegiado no interpretó voluntariedad.

Después de este resultado, el Oviedo llegará al derbi frente el Sporting, ocupando la tercera posición en la tabla con 40 puntos. El Almería, por su parte, se mantiene con 26 puntos en la décimoquinta posición, a expensas de que se jueguen el resto de partidos de esta jornada. El conjunto indálico se enfrentará al Numancia la próxima jornada.