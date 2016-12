Las Palmas no obtiene recompensa en un fin de año agridulce

Espadas puestas en todo lo alto en el Vicente Calderón, que acogía la última jornada liguera del año para Atlético de Madrid y Las Palmas. Los aficionados presentes sabían que vivirían un choque de estilos entre dos fenómenos opuestos, el 'cholismo' y el 'setienismo', pero con un denominador común: ambas apuestas han cambiado el devenir de sus equipos desde su llegada. El primero, con una idea clara donde predomina la fuerza, la prudencia ofensiva y la robustez defensiva; el segundo, con una proposición vistosa y de gusto por el balón.

Comenzó el encuentro con saque de centro para la Unión Deportiva. Acto seguido, los rojiblancos dieron sus primeras muestras de presión intensa a los intentos visitantes por hilvanar jugadas desde atrás. No quería especular Simeone y no lo hicieron sus jugadores en los primeros compases de partido. La línea defensiva del Atlético, por su parte, buscaba desde bien pronto a los delanteros a través de balones en largo que sorprendieran por alto a la zaga rival.

Mientras, los amarillos querían ensanchar el campo para comenzar a dominar y adomercer a los colchoneros. No obstante, la velocidad de atacantes como Griezmann o Gameiro no permite relajaciones, y en este sentido se produjo la primera ocasión de peligro: un centro desde la banda que no fue cazado desde el área pequeña y que la defensa canaria dejó pasar. Todo ello a la sazón que el Atlético demostraba mayor intensidad y capacidad de anticipación.

Balón parado, unidad y un césped resbaladizo

El Atlético dispuso tras los primeros diez minutos de su primera ocasión desde la esquina. No aprovechaba las oportunidades que se le presentaban, pero la sensación de peligro era perpetua en el área insular. Las Palmas no lograba organizarse como le gustaría, ante un rival replegado sin balón e incisivo con la posesión. El toque amarillo era insulso, horizontal y sin profundidad.

Mientras, los futbolistas acuciaban el estado del verde, que parecía estar más mojado de lo normal. Roque Mesa tuvo que cambiar sus botas y varios jugadores resbalaron con y sin el esférico. A su vez, traspasado el primer cuarto de hora de juego, los locales infundían temor con su vehemencia y pasión. Tanto que se tradujo en la faceta ofensiva. Saúl disparó de forma acrobática a la madera en una de las acometidas que los madrileños llevaron a cabo.

No tener el balón en posesión hacía que Las Palmas se sintiera extraño, como si le hubiesen desposeído de su esencia. Y cuando los isleños trataban de sacudirse de los primeros golpes con minutos de circulación, el Atlético robaba y salía al contragolpe. Lo intentó Griezmann con una gran galopada que finalmente no obtuvo premio merced a la disposición de Lemos, quien ya había confirmado su concentración en varios momentos.

Las Palmas recupera la precisión y se estabiliza

La primera combinación visitante en términos de número de pases y jugadores involucrados llegó pasado el minuto 20 de partido. Parecía que la Unión Deportiva pretendía instalarse en campo rival, recuperando su constancia y habilidad consuetudinaria. La premisa era mantener la contundencia defensiva y ser lúcidos en comportamientos ofensivos. Así lo hicieron, crearon superioridad en la conformación de líneas de pases y consiguieron liberar a Roque, por momentos, del marcaje que sufría.

Las Palmas mejoró, propuso y se asentó en campo rival durante una fase del primer tiempo

Al tiempo, la zaga amarilla estaba segura, con Bigas solventando acciones de peligro en botas de Griezmann cuando el atacante galo arrancaba en carrera; incluso le hacía frente en velocidad a Gameiro, acompañándole pertinentemente en su parcela de juego. Y esto coincidía con un crecimiento paulatino en ataque. Las Palmas ya construía sin perder el balón en escasos instantes. Continuidad y dominio ante un Atlético que fue moderando su intensidad con el paso de los minutos.

Y se hizo patente esa proyección en oportunidades. Una jugada de Hélder Lopes por banda acabó en disparo repelido por la defensa. Posteriormente, Lemos se animó con un lanzamiento lejano que despejó el travesaño y que a punto estuvo de convertirse en el primer gol del choque. Eran los peores momentos del conjunto rojiblanco, noqueado por la mesura amarilla. De hecho, el nerviosismo hizo acto de presencia en las filas colchoneras y en su afición.

Toma y daca en los últimos minutos del primer tiempo

El Atlético se quiso rehacer a través de combinaciones más pulcras. Desde la banda derecha llegó una de ellas, donde Saúl y Vrsaljko se apoyaron para enviar un centro raso que Gameiro estuvo cerca de aprovechar para perforar la red de Varas. Lo siguió intentando la escuadra del Manzanares en acciones rápidas conducidas por Griezmann, pero Las Palmas respondía al contragolpe con Roque Mesa, demostrando una conducción exquisita.

El encuentro se había igualado desde los primeros minutos, donde el Atlético sí había implementado un ritmo mayor a su juego, dejando sin oposición a Las Palmas. Con tablas en el marcador llegó el descanso, dejando sensaciones contrapuestas en ambos equipos: los rojiblancos empezaron controlando el partido y se diluyeron poco a poco, mientras que la Unión Deportiva entró en una dinámica favorable, de proponer ideas. Esto permitió que el primer acto terminara con igualdad no solo en el electrónico, sino en las percepciones de juego.

Una segunda parte para decantar la balanza

Puso el balón en juego el conjunto de Simeone, pero Las Palmas se hizo pronto con la posesión para proponer ideas. Las imprecisiones de ambos equipos en los primeros instantes del segundo acto impidió la fluidez del balón. Pero no tardaron una y otra disciplina en afinar la maquinaria. Los amarillos forzaron el primer saque de esquina, a través del cual, y después de varios rechaces, El Zhar pudo probar fortuna.

Los pupilos de Setién fueron ganando protagonismo sobre el césped del Vicente Calderón. Tanto que tomaban las mayores iniciativas de cara a la portería contraria. En una de las ocasiones, Hélder Lopes fue objeto de una falta en la que se dolió de un golpe y le obligó a tener que ser atendido. No supuso mayor problema para el lateral portugués, que se recuperó al momento. Las cartas canarias estaban sobre la mesa: tratar de dominar la posesión y evitar los contragolpes del Atlético.

Lo intentó de nuevo Las Palmas en una bonita asociación entre Jonathan Viera y Roque, donde el teldense sacó un disparo que hizo emplearse a fondo a Moyá. Minutos antes había tenido Griezmann una clara oportunidad que desbarató Pedro Bigas al cruzarse a la perfección en el trayecto del balón. Las ocasiones se repartían para uno y otro equipo.

'Desatascos Ñíguez' para desnivelar la contienda

Cuando peor se le presentaba el encuentro al Atlético, apareció la figura omnipresente de Saúl para desnivelar el encuentro. Un gran zapatazo desde la frontar del área consiguió traspasar la línea de gol y abrir la lata. El centrocampista rojiblanco se vuelve a erigir en salvador para desatascar un duelo donde Las Palmas ya ganaba por puntos. Un fogonazo que puso contra las cuerdas a los visitantes, cuya insistencia no había tenido premio.

El tanto de Saúl no hizo rendirse a Las Palmas

Aun así, la Unión Deportiva no desistía. Sus acciones en ataque no cesaban. Michel Macedo dispuso de un buen disparo que se marchó alto por escasos metros sobre el larguero de la meta rojiblanca. El jarro de agua fría que supuso el tanto local no fue inconveniente para el incandescente latir del corazón grancanario. Se volcaron los visitantes en empatar, intentando no dejar descubierta la zona defensiva.

Siguió Las Palmas instaurando su ley sobre el verde. Combinaciones cuidadas y cambios de ritmo en función de las necesidades que presente el partido como principales propuestas. El Atlético, que no se encontraba lo cómodo que desearía, tenía el tiempo a favor y dos estiletes en punta para beneficiarse de los espacios que pudiera dejar su rival. Son especialistas los colchoneros en ello desde que Simeone empezó a potenciar la rapidez de sus jugadores.

Carrusel de cambios en aras del efecto buscado

El primer cambio se produjo en las filas locales. Fernando Torres ingresó en el campo en detrimento de Carrasco, que no había tenido demasiado protagonismo en ataque. El exfutbolista del Liverpool, entre otros, entraba para ser otra referencia en posiciones adelantadas, teniendo en cuenta los riesgo que cometería Las Palmas. Pero no era tanta la sensación de peligro que transmitían los amarillos.

A poco menos de diez minutos de que finalizara el choque se produjo un carrusel de cambios en uno y otro equipos. Setién introdujo a Dani Castellano y a Tana por Hélder Lopes y Vicente Gómez, entre otros. De este modo, el técnico cántabro recuperó la fórmula del doble pivote y los cuatro atacantes a partir de tres cuartos de cancha. El Atlético, por su parte, movió ficha para dar entrada a Gaitán, que sustituiría a Gameiro.

Poco después, Momo sustituyó a Nabil El Zhar en un cambio de 'jugador por jugador'. El mayor de los hermanos Figueroa trataría de dar un matiz diferente al ataque grancanario. Le entraban las prisas a la Unión Deportiva, que tuvo que renunciar al toque en corto en favor del juego por bandas o de los balones en largo. Y así lo hizo. En una jugada por banda izquierda, el balón cayó en los pies de Livaja, que probó suerte con un disparo que despejó Moyá.

Las Palmas pugnó hasta el final

La última variación fue efectuada por Simeone, que metió a Thomas por Griezman para dar consistencia a la medular. El partido agonizaba y el árbitro añadió cuatro minutos en los que se decidiría el resultado, corto y que daba vida todavía a la Unión Deportiva. El entrenador local solicitaba a los suyos que dificultaran la creación de juego rival, órgano vital de las propuestas canarias. Y sufría el Atlético, que no lograba neutralizar a Las Palmas en sus acometidas finales.

No pudo conseguirlo la Unión Deportiva pese a su empeño. El colegiado decretó el final de un encuentro igualado, dominado por uno u otro según qué fases. De este modo, los rojiblancos finalizan el año con triunfo por la mínima ante su público, mientras que los insulares lo hacen con derrota, aunque manteniendo la distancia de nueve puntos con respecto de la zona de descenso. Quiere volver a creer el Atlético. No dejará de luchar Las Palmas. Adiós a un 2016 de sentimientos encontrados pero de final feliz, uno por la victoria y otro por su trayectoria liguera.