Setién: "Hemos ilusionado a la isla no sólo por los resultados, sino por la forma de jugar"

Quique Setién || Foto: Laura Santana - VAVEL

La UD Las Palmas podría cerrar un fantástico 2016 con una clasificación para los Octavos de Final de la Copa del Rey en un encuentro ante una SD Huesca que ya le puso muchos problemas en el partido de ida. Por ello, Quique Setién destacaba que no se fía para nada del rival que va a tener enfrente en su comparecencia previa al encuentro: “Veo la eliminatoria abierta. Sé que en Huesca hicimos una primera parte muy buena, pero en la segunda nos vimos superados. Supongo que el partido de mañana es tan importante para ellos como para nosotros, no va a ser fácil; vendrán motivados y vienen con una racha extraordinaria. Espero que podamos estar a la altura y, además, tenemos el recuerdo de la segunda parte en el partido de ida, trataremos que no nos pase lo mismo”, remarcó.

En ese sentido, el cántabro añadía que hay que mantener el respeto a un Huesca que se ha ganado por méritos propios estar donde está: “A veces valoramos solamente a los equipos por el nombre, lo cual es un error considerable. "Me gustaría que Javi Castellano tuviese minutos" El Huesca no tiene una trascendencia importante como Valladolid, Oviedo o Zaragoza, pero está ahí porque tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador. He visto unos cuantos partidos y es un equipo que me gusta las alternativas que propone, intenso, que hace daño. A mí me parece un gran equipo”, reafirmó.

Por otro lado, el técnico amarillo no quiso dar pistas sobre el once que iniciará mañana el encuentro, pero sí que señaló la posibilidad de minutos para Javi Castellano y aseguró la participación de su gemelo en el encuentro: “Vamos a ver cómo va el partido, pero me gustaría que pudiera contar con algún minuto más y tenga buenas sensaciones. Realmente lleva mucho sin competir y se le nota, pero algún día tiene que volver a ser el que era. La idea es que participen muchos jugadores de los que no juegan habitualmente, lo que pasa es que algunos han estado lesionados como Dani Castellano, que jugará mañana”.

A quien sí descartó Setién fue a Prince Boateng y dejó en el aire la participación de Aythami Artiles, de quien dijo que ya “ha entrenado con el grupo y tiene buenas sensaciones”.

Posibilidades en la Copa y futuro de algunos jugadores

A pesar de que los amarillos no son uno de los candidatos más fervientes al trofeo, Setién no quiso dejar de lado el soñar con ganarla: “No me lo he planteado, aunque por supuesto que me encantaría ganar la Copa del Rey. Es un objetivo a muy largo plazo que no lo contemplo. Lo que es muy importante es seguir en esta competición porque le va a dar la oportunidades a muchos futbolistas y mantendremos el nivel de intensidad”, explicó.

Aun así, el ex del Lugo no ha querido ser tajante a la hora de plantear si los suplentes habituales tendrán sus últimos minutos en Las Palmas debido a la apertura del mercado y la posibilidad de que algunos salgan cedidos: “No lo sé, hay más eliminatorias en enero si superamos ésta y el mercado se cierra al final. Siempre que se incorpore algún jugador tiene que salir otro, y esa será la única posibilidad real de salir”, aclaró.

El año 2016 de la UD Las Palmas