Quique Setién: "Le he dicho a Javi Castellano que busque minutos en otro sitio"

Laura Santana

Para Quique Setién la victoria ante el Huesca ha sido una buena manera de despedir el año, aunque el técnico dejó claro que su equipo tuvo que sufrir a un buen rival: “Salvo el primer tiempo de Huesca, el rival nos ha complicado muchísimo en los otros tres de la eliminatoria porque han arriesgado mucho y han sido muy valientes. Nos han robado muchos balones y nos han generado, pero es verdad que les hemos cogido en un montón de contras que teníamos que haber sabido finalizar. Hemos hecho bastantes cosas bien, otras no. Hemos concedido demasiadas ocasiones de gol como nos pasó en Huesca. Hemos superado con muchas dificultades contra un rival complicado”, destacó.

De esa manera, el cántabro también quiso señalar que era necesario dar una oportunidad a aquellos jugadores menos habituales, pero remarcando ciertos matices: “Hay jugadores a los que les falta ritmo y continuidad, y han hecho un buen partido, pero se les ha notado en algunas ocasiones la falta de minutos. Con algunos jugadores, despejo dudas, con otros quizás no. En ese sentido, si no tenemos confianza y no le damos la oportunidad de jugar a ciertos jugadores, mejor no tenerlos. Trato de tener en consideración a todos los futbolistas”.

En ese sentido, Setién indicó que le gustaría ver el partido de nuevo para ver con más calma cómo se han desenvuelto sus chicos en la noche de hoy: “Tengo que ver el partido más detenidamente. Las percepciones que tiene uno del partido pueden cambiar cuando lo ve con algo más de tranquilidad. La realidad es que todos los jugadores han dado lo que esperaba, pero hay un caso llamativo. Asdrúbal es un chaval impermeable al desaliento, trabaja mucho… Hoy ha hecho un gran partido, y puede tener más o menos calidad, pero se le puede poner de ejemplo en muchas cosas”, destacó el entrenador amarillo.

Javi Castellano tiene la puerta abierta

Sin embargo, la noticia de la comparecencia del santanderino llegó con el nombre de Javi Castellano, y es que Setién dejó claro que ha hablado con el gemelo para que éste se busque una salida en el mercado invernal: “Todavía no he hablado con los jugadores que van a salir. Se lo he comunicado al club, pero ellos todavía no lo saben. En algún caso, sí que se lo he comentado. Le he dicho a Javi Castellano que busque minutos en otro sitio porque es difícil que aquí tenga la continuidad suficiente como para terminar de recuperarse de esa lesión; he sido muy franco con él, es lo que considero oportuno con su caso”.