2016 en amarillo: la nueva cara de la UD

Google Plus

Fuente: udlaspalmas.es

La Unión Deportiva Las Palmas terminaba la temporada pasada con la mejor noticia que puede recibir un equipo tras un año de rendimiento y lucha, seguir un año más en Primera División. El equipo que comenzaba la temporada liderado por Paco Herrera pasó a las manos de Quique Setién el 19 de octubre de 2015 tras la derrota por 4-0 ante el Getafe CF en la jornada 8 de LaLiga BBVA.

El conjunto canario presentaba las bajas, tras terminar su primera temporada en Primera división, de Wakaso que llegaba a la UD en calidad de cedido, Nili que tras su decisión de no renovar por la UD Las Palmas fichaba por el primer filial del FC Barcelona, Jesús Valentín que llegaba a préstamo al SD Huesca de Segunda División y que recientemente se integró en propiedad hasta 2019 en el equipo oscense y Héctor Figueroa, que hacía oficial su cesión por un año en la SD Huesca y que en la actual temporada forma parte de la plantilla de la Ponferradina de Segunda División B. Otras de las bajas significativas de la UD fueron: William José que gracias a su rendimiento se hizo con la titularidad en el equipo amarillo y que finalmente pasó a formar parte de la Real Sociedad que se hizo con el 70% de sus derechos, Ángel López Ruano que tras finalizar la temporada rescindió su contrato con el club insular, Javier Garrido que quedó libre cuando la UD decidió no hacer efectiva la cláusula de renovación y Nauzet Alemán que tras su escasa participación, la UD acordó no contar con él para la siguiente temporada. Christian Fernández se marchaba en calidad de cedido por un año a la SD Huesca de Segunda División, Carlos Gutiérrez se incorporaba al CD Numancia, Alfredo Ortuño pasó a formar parte del recién ascendido a Segunda División el Cádiz CF y, finalmente, Valerón que hizo oficial el 7 de mayo de 2016 su retirada definitiva como jugador al finalizar la temporada.

Para afrontar un nuevo año en Primera División el conjunto de Quique Setién contaba con la llegada, libre de contrato, de: Hélder Lopes procedente del FC Paços Ferreira, Míchel Macedo que abandonaba las filas del Almería para formar parte de la UD, Marko Livaja que firmaba un contrato hasta junio de 2020 tras dejar el Rubin Kazan y Kevin- PrInce Boateng, internacional ghanés, que por su escasa participación en la entidad milanesa dejó el AC Milán quedando sin equipo hasta el 1 de agosto de 2016 que se hizo efectivo el contrato por un año con el club grancanario. Mientras tanto, a diferencia del resto de fichajes, Mateo García llegaba tras Las Palmas abonar 370 000 euros por su traspaso procedente del Instituto Atlético Central Córdoba (Argentina). Entre las nuevas incorporaciones, quienes mejor han asumido el compromiso son Míchel Macedo que ha protagonizado 15 partidos de los 16 que se han jugado, Marko Livaja que no solo ha sido titular en la mayoría de los encuentros, sino que también ha anotado 4 tantos y Boateng, que a pesar de perderse varios partidos por problemas físicos ha sido uno de los principales jugadores de la temporada, anotando 5 goles y siendo partícipe de otros tantos. Su calidad de juego y su buena conducta en el campo ha conseguido que la afición amarilla lo considere uno de los buque insignia del club grancanario junto a su compañero Jonathan Viera.

Por su parte, vuelven de cesión Tyronne del Pino del SD Huesca, José Artiles del Racing de Santander que tras una lesión no dispone de ficha del primer equipo, Leo Ramírez procedente del Cacereño vestirá la camisa del Arandina CF hasta junio de 2017 y Asdrúbal Padrón que militó la temporada pasada en el Club Deportivo Leganés y que con seguridad se le buscará equipo en el mercado de invierno