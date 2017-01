Quique Setién: "No creo que Simeone piense ganar la eliminatoria mañana"

Foto: UD Las Palmas

La UD Las Palmas afrontará el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid con varias bajas importantes que hace que Quique Setién se vea, en parte, obligado a contar con habituales suplentes. En ese sentido, el técnico dejó clara esa situación desde el primer momento de su comparecencia previa al encuentro: “El equipo está un poco tocado, tenemos algunos problemas. Hay tres jugadores con una gastroenteritis: Bigas, Varas y Montoro, pero éste último tiene un problema en la rodilla y no ha podido entrenar. Livaja tenía permiso para llegar hoy y se ha entrenado. Macedo está tratando unos asuntos personales y tiene permiso del club para que pueda resolverlos cuanto antes. Esperemos que pueda resolverlo cuanto antes. Araujo tampoco estará para mañana; está prácticamente bien, y en breve se incorporará con el grupo. Por otro lado, Tana tiene alguna molestia con un golpe que tuvo, seguramente no contaremos con él”, indicó.

Aun así, Setién incidió en que las bajas no es motivo suficiente para no ir a por la eliminatoria, aunque para el cántabro el partido crucial para el equipo es el del Sporting: “Desde luego no vamos a renunciar a hacer un buen papel en esta eliminatoria. "El partido del Sporting es más importante" La lista de bajas nos limita mucho, pero tenemos que mirar hacia adelante aunque el partido del Sporting es más importante que éste ante el Atlético de Madrid”, remarcó. Asimismo, el preparador amarillo insistió en que no sabe realmente la idea de partido que los colchoneros desarrollarán en el Estadio de Gran Canaria: “No sé si el Atlético nos va a esperar o va a ir hacia arriba. Ellos vienen de un viaje muy largo, con poco descanso y no sé cómo les puede afectar eso. Trataremos de estar preparados para afrontar el encuentro con muchas garantías”.

Además, se mostró enigmático como siempre a la hora de hablar del posible once que los amarillos propondrán ante el Atleti: “Ya me conocéis, por una serie de factores me gusta que todo el mundo tenga cierta continuidad. Aun así, me ha influido el estado de forma de algunos jugadores tras este periodo de fiestas. Tengo algún boceto de qué once vamos a salir, pero tengo algunas dudas. No sé si Boateng estará desde el inicio en el campo”.

Por otro lado, Setién insistió en que espera una eliminatoria de mucha igualdad: “Supongo que ningún entrenador se plantea resolver la eliminatoria en el primer partido. No creo que Simeone piense ganar la eliminatoria mañana. En el partido de Liga vimos que había mucha igualdad entre ambos conjuntos. Para mí es impensable, pero nunca se sabe lo que puede suceder. El año pasado hicimos un buen partido pero ellos resolvieron bien, nos hicieron daño a través de nuestros errores en los espacios”.

Su renovación y la situación de Javi Castellano

En otro orden de cosas, Quique también tuvo tiempo para hablar de su renovación, algo en lo que el técnico evidenció que quiere quedarse, pero no a toda costa: “Hay muchas reuniones que quedan pendientes. "Si sigo en Las Palmas es para estar varios años" El club me ha hecho una oferta en la que creo que ha hecho un esfuerzo y yo la valoro mucho. Quedan muchos partidos, ha habido un periodo de vacaciones y he estado pensando un poco. Hay una buena disposición para que este proyecto tenga continuidad. Si continuo es para estar varios años para que el club tenga estabilidad, pero hay ciertas cosas que me parecen importantes para mí, como por ejemplo el estado del césped del Estadio o participar un poco más en la materia de fichajes”.

En cuanto al tema de las salidas, el ex del Lugo habló sobre Javi Castellano y demás jugadores que podrían salir en este mercado invernal: “Hace dos meses que hablé con Javi sobre su salida. Yo ya intuía lo que está pasando, pero él no es el único jugador con el que he hablado sobre el tema de salir del equipo. Les dije que yo no les voy a echar del club, pero les recomiendo que el jugador que no juega tiene que jugar. Si han pasado cinco o seis meses y el entrenador no ha contado contigo, es difícil que eso vuelva a ocurrir. Ya ha pasado el tiempo suficiente para saber lo que cada jugador puede dar. Igual puede equivocarme, y seguramente con algún jugador meteré la pata, pero no puedo darle a todos los cinco partidos seguidos que me piden porque es imposible. Si no tengo confianza en ellos, no puedo perjudicar a otros jugadores. Tengo una plantilla de 25 jugadores…”, finalizó.