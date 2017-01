El Atlético más "cholista" deja a Las Palmas sin ideas

Google Plus

La Copa del Rey le había regalado a la UD Las Palmas un enfrentamiento ante todo un Atlético de Madrid que podría saber a revancha tras lo ocurrido en LaLiga. Lo cierto es que Simeone salió con todo en el once, sabedor que la competición copera podría ser un buen bálsamo para sanar algunas heridas abiertas. No obstante, los amarillos fueron los primeros dominadores del juego a pesar de no contar con todos los titulares en el equipo inicial y siendo teóricamente inferior. De hecho, Viera tuvo una primera ocasión en forma de falta que Moyá atrapó sin demasiados problemas nada más empezar el partido, pero pronto acabaron las vacas gordas.

Con el paso de los minutos, la pelota quedaría más dividida y era el Atleti empezó a asomarse por el área de Raúl Lizoain con peligro. Los colchoneros intentaban conectar con los hombres de arriba, consiguiendo desacreditar la defensa amarilla a base de una presión intensa y de errores que los de Setién estaban cometiendo uno tras otro. Las Palmas quedó encerrada atrás por el empuje de los rojiblancos y ya le estaba costando más combinar; sólo unos chispazos de los grancanarios conseguían que la zaga tomara algo de oxígeno.

De esa manera, el Atlético encontró petróleo en una de esas ocasiones que quiso acercarse al marco amarillo para abrir el marcador; un rechace que chocó en un defensa le cayó a Koke en el borde del área y el madrileño la reventó al palo contrario para batir a Raúl sin demasiadas complicaciones. El gol era premio a la insistencia durante casi veinticinco minutos.

Posesión inerte de Las Palmas

Tras el tanto, el Atlético se metió en su guarida y dejaba a Las Palmas tocar aunque sin generar nada de peligro. Los madrileños estaban colocados sobre el césped de forma magistral y no concedían ni un solo espacio por el que los amarillos pudiesen colarse, algo que complementaban a las mil maravillas con un repliegue exquisito que también evitaba un factor sorpresa a través de unas pérdidas en las que Hernán estaba siendo pieza clave; el mediocentro de Zárate estaba encontrando balones con los que intentar salir a la contra, siendo el mejor de la UD hasta el momento.

La escuadra rojiblanca subía y bajaba revoluciones cuando quería, mordía y recuperaba cuando lo creía conveniente. El Atleti mordía y presionaba cuando le venía en gana, pero nunca perdía su sitio en el campo El hecho de ir por delante en el marcador hacia que el control sobre el juego tanto con la pelota como sin ella con solvencia y con calidad, como si no les costara demasiado trabajo. Aun así, la posesión era amarilla pero prácticamente en su totalidad era inerte. Los chispazos de Viera, Vicente o El Zhar intentaban desequilibrar a una defensa, la colchonera, que estaba muy bien situada y atenta.

A pesar de todo, los de Setién tuvieron una muy clara al borde del descanso cuando un centro de Vicente cayó a los pies de Viera y el de La Feria se la entregó a un Dani Castellano que le pegó duro a la pelota, pero Asdrúbal se entrometió en la trayectoria y despejó sin querer.

De bruces con la realidad

La segunda parte se inició donde lo dejó la primera, con Las Palmas dominando la posesión pero sin conseguir generar el peligro suficiente como para tensar la cuerda. El Atlético estaba cómodo y así se lo hacía saber a la UD a través de una inquebrantable defensa que no dejaba ni un solo hueco por el que colarse. La realidad mostraba una intensidad mucho más palpable en el lado rojiblanco, algo que se notaba por la poca imaginación, por la nula capacidad de crear algo que descontrolara la zaga de Simeone.

Y así, cuando el encuentro estaba bastante salvable para los amarillos, un centro pasado de Vrsaljko encontró la cabeza de Gameiro y éste la peino hacia atrás para que Griezmann, aprovechando la maña salida de Raúl, batiera la portería grancanaria con un cabezazo a puerta vacía. El Atlético tenía el partido donde quería en el momento justo y la UD estaba con mucha desventaja en el marcador como para pensar en pelear por la eliminatoria. Los colchoneros habían llevado el partido a su terreno y desterraron a un equipo, el canario, que se estaba dando en la frente una y otra vez con el mismo muro.

No había capacidad de reacción

Poco después del segundo del Atleti, Gameiro desperdició una ocasión clarísima a la contra que habría significado la sentencia del encuentro sin lugar a ningún tipo de dudas. Las Palmas estaba K.O e impotente, ya que su rival le estaba exigiendo mucho y no le dejaba brillar como el equipo de Setién suele hacer. Las Palmas estaba KO y sin imaginación n En ese sentido, la poca participación de Asdrúbal en el juego siendo el delantero centro y la vigilancia sobre un Viera que no estaba cuajando su mejor partido eran otros factores que también mataban a la UD.

Setién y Simeone se repartieron los cambios, el primero para buscar algo de reacción y el segundo para reforzar el centro del campo y no recibir goles. A pesar de ello, el plan sólo le salió bien al argentino, y es que su equipo llevaba la delantera y una dinámica positiva que arropaba sus sustituciones. Por otro lado, ni la entrada de Boateng reactivó a los amarillos en un tramo final de partido en el que Asdrúbal fue sustituido en el que, seguramente, habría sido su último partido con la camiseta de Las Palmas.

Los últimos diez minutos fueron un trámite para un Atlético que sólo se vio sorprendido con un disparo de Vicente, dejando muy claro que habían sido superiores a una UD Las Palmas que no pudo hacer nada.