Setién: "No me esperaba la intensidad que ha mantenido el Atlético durante todo el partido"

Foto: UD Las Palmas

Para Quique Setién esta derrota ante el Atlético de Madrid podría suponer un punto de inflexión en la eliminatoria dada la dificultad que tienen todos los equipos a la hora de hacerle goles a los colchoneros: “Remontar un 0-2 cuando en dos partidos ante el Atleti no hemos conseguido ver puerta a pesar de jugar bien es difícil. No son un equipo que se relaje. No pierden el rigor, no conocen rivales débiles o fuertes”.

Asimismo, el cántabro quiso destacar la implicación de los colchoneros en este partido, dejando claro que no esperaba un Atlético tan bravo: “Ha sido un partido complicado como esperábamos. Sabíamos de la capacidad del Atleti y de lo consistente que es. Éramos conscientes de las dificultades que tendríamos. No hemos sido capaces de aprovechar la posesión para hacerles daño. Que nos hayan metido dos goles es algo completamente normal, aunque nosotros también las hemos tenido. No me esperaba la intensidad que ha mantenido el Atlético durante todo el partido, pero no han bajado la guardia. Hemos querido y no hemos podido a pesar de tener más la pelota que ellos”.

Aun así, el técnico amarillo quiso alabar a los suyos a la vez que recalcaba el mensaje de que el partido realmente importante es el del sábado: “En muchos momentos demostramos poder hacer daño, pero no lo terminamos de conseguir. Hemos hecho muchas cosas bien cuando hemos estado frescos, pero evidentemente este partido no era el más importante. El partido importante para nosotros es el del Sporting”.

Salidas y su renovación

Por otro lado, Setién dejó claras varias cosas acerca de lo que puede ser el mercado invernal. En primera instancia quiso señalar que la decisión de que Asdrúbal Padrón, que va a salir de la UD en las próximas horas, jugase justo antes de firmar con otro equipo fue decisión del propio jugador: “No teníamos otro jugador y, realmente, Asdrúbal ya contaba antes de saber si se iba a marchar. "Sólo quiero que se deje de especular con cosas sobre mi futuro" Ya la semana pasada le había dicho que iba a jugar este partido. Le comenté si estaba en disposición de jugar por los riesgos que suponían y asumió la responsabilidad. Le deseo mucha suerte, le ha salido una oportunidad muy buena y no la podía desaprovechar”.

Además, insistió en que cuenta con alternativas para las próximas fechas en el apartado goleador a pesar de la baja del delantero de Guanarteme: “Tenemos a Livaja, que ya está con nosotros, y a Prince, que sería una alternativa clara para jugar arriba. Además, Araujo se está terminando de recuperar de la lesión. Eso sí, si se va un delantero, trataremos que venga otro porque con un solo delantero no nos vamos a quedar”.

En otro orden de cosas, Setién volvió a remarcar las cuestiones que sobrevuelan acerca de su futuro: “A mí me gustaría que este proyecto tuviese una continuidad mayor de tres años. No hay nada seguro, sólo hemos hablado y me han hecho una oferta que todavía no es muy concreta en ciertos aspectos. Sólo quiero que se deje de especular con cosas sobre mi futuro que no tienen nada que ver y que son invenciones de personas ajenas al club”.