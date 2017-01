Quique Setién: "Me gustaría llegar al sprint final con opciones de estar en Europa"

UD Las Palmas

El partido ante el Sporting ha dejado a Quique Setién con un sabor agridulce de boca debido a las ocasiones que el conjunto asturiano tuvo para llevarse el empate del Estadio de Gran Canaria. El técnico cántabro relataba que el inicio de partido fue el que buscaban, pero que hubo momentos en los que Las Palmas falló y de los que debe aprender: “Desde luego, hemos salido muy conectados. Hemos hecho una primera parte muy buena y veinte primeros minutos extraordinarios en los que pudimos solventar el partido, pero no pudo ser. No obstante, hemos perdido el control durante un momento y tuvieron dos o tres ocasiones en las que pudieron hacernos gol. Los partidos se resuelven con los goles y hemos perdido tensión, y es un apunte que aprenderemos para el futuro, porque esto dura 90 minutos”.

De esa manera, el entrenador amarillo recalcaba la necesidad de no perder nunca la intensidad y se mostraba un tanto insatisfecho por lo corto del resultado: “El Sporting es un equipo que está herido. Está atravesando muchas dificultades y, aun así, han tenido una serie de acciones de mucho peligro que nos podrían haber perjudicado. Tenemos que ser mucho más rigurosos y defender mucho mejor cuando tenemos el partido de cara”.

En cuanto a las actuaciones individuales, el preparador centraba sus miradas en la figura de Mateo García y el autor del gol, Nabil El Zhar, destacando la aportación de ambos y su implicación durante la semana de entrenamientos: “Mateo ha hecho una muy buena parte, ofreciéndonos velocidad y profundidad. "Hemos hecho una primera parte muy buena y veinte primeros minutos extraordinarios" El Zhar ha hecho lo que le pedíamos, fue una pena el mano a mano que falló, pero la realidad es que estuvo bien durante el partido dándonos profundidad. Durante la semana los he visto bien y por eso han salido a jugar hoy, aunque esto no es algo que hayamos pensado para sorprender al Sporting durante el partido”.

Incidiendo en el caso del argentino, Setién indicó que, si hay entradas, tendrá que haber salidas en este mercado de invierno para los hombres de banda: “Evidentemente, alguno más en banda tiene que salir, y Mateo podría ser uno de ellos, pero hasta que no se incorpore alguien no va a salir nadie. Eso sí, no cambio de opinión por un partido, me gusta ver las cosas con más perspectiva”.

Europa y Lemos

Por otro lado, el ex del Lugo habló de la importancia de ganar este partido, dado que en la previa del encuentro le daba un valor crucial para saber si esta UD daba para más: “Yo miro al partido del Atlético y luego al del Barcelona. Creo que estamos en una posición que merecemos y que nos permite mirar al futuro con optimismo. Pienso que teníamos que haber resuelto este partido con mucha más claridad, aunque al final hemos ganado. Me gustaría llegar al sprint final con opciones de estar en Europa, mantenernos en estas posiciones para intentar el salto, pero todavía queda mucha Liga”.

Además, Setién también tuvo tiempo para hablar un poco sobre Lemos. Para el entrenador de Las Palmas, el central uruguayo está recuperando su mejor versión después de estar un tiempo por debajo de su nivel: “Como todos los jugadores, cuando no juegan es porque sus compañeros están mejor. En estos meses no ha estado todo lo bien que debería y por eso no estaba jugando. Ahora sí está mucho mejor y está demostrando lo que nos puede dar”.