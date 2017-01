El nuevo Barça viste de amarillo

Jordi Alba intenta robarle el balón a El Zhar en el UD Las Palmas - Barça de la temporada pasada | Foto: La Liga

Sesenta y seis. Ese fue el porcentaje de posesión de balón de la UD Las Palmas ante el Sporting de Gijón en el partido disputado en el Estadio de Gran Canaria. Sorprende poco si tenemos en cuenta la filosofía de los amarillos que Setién lleva al extremo, en positivo. El fútbol presión, en campo contrario entiéndase, es la clave sin balón de un equipo que, mientras aguantan las piernas, siempre tiene cabeza para saber qué hacer con la pelota.

Cuéllar: "Las Palmas juega como el Barça. Lo hacen muy bien"

Veintiuna. Esas fueron las intervenciones de 'Pichu' Cuéllar durante el partido. Espectador de lujo de un juego amarillo que el mismo calificó de otro nivel: "Juegan como el Barça". La afirmación, tan rotunda como cierta, tiene especial valor cuando la hace el portero del equipo rival al que has derrotado en tu campo. Cuéllar vio de cerca el palo de falta de Jonathan Viera en la primera parte, el gol que pudo no haber sido pero en realidad sí fue de El Zhar y el gol que debió ser pero no fue de Boateng casi al final, le traicionó la suerte. Cuéllar fue el primero que reconoció la derrota y las virtudes de un equipo que se crece por momentos: "Hay jugadas que tienen entrenadas. Fijan los defensas y te sorprenden con jugadores desde la segunda línea. Lo hacen muy bien". Cuando el portero del rival afirma que juegas como el FC Barcelona solo podrá ser un halago. A Las Palmas, eso sí, le sigue faltando el gol que no tuvo esta jornada Boateng, por mala suerte; Livaja, apenas jugó unos minutos ni Araujo, que parece estar más fuera que dentro del club.

Las Palmas, 14 puntos sobre el descenso

Veintiseis. Los puntos que tiene la Unión Deportiva en la clasificación, 14 sobre el descenso, podrían resumirse en la última jugada del partido. En la esquina izquierda el ataque amarillo tocó Momo para Viera y este de espaldas la picó para Momo, sobre dos defensas. Y Momo de nuevo para Viera, de primeras y con el exterior. Y Viera de tacón para Momo. Y los defensas mirando porque llegar no llegaban. Y córner. Y final del partido.

Las Palmas juega y el equipo también. Los amarillos siguen siendo los únicos que no han perdido aún en casa, en nueve partidos. Los únicos junto al líder, el Real Madrid, aunque eso ya son palabras mayores.