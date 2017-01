Quique Setién: "Veo bien que salga Araujo"

Laura Santana

No existe partido amistoso para Quique Setién y así de claro lo ha dejado en la rueda de prensa previa al encuentro de vuelta de los Octavos de Final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, dejando claro que la dignidad está por delante de cualquier circunstancias: “Primero vamos a pensar en el Atleti. Nuestra honradez profesional nos exige afrontar el partido con la intensidad que corresponde. Sabemos que es complicado sumar tres goles ante este equipo, pero no por ello vamos a dejar de lado este partido; la dignidad está por delante. Intentaré convencer a los jugadores para que afronten los partidos al máximo”.

En ese sentido, el técnico se mostró bastante tajante a la hora de señalar que no cree que Simeone vaya a cambiar de idea sobre el planteamiento del encuentro: “No creo que el resultado de la ida haga cambiar de idea sobre el planteamiento de Simeone. Todos pensábamos que la semana pasada vendrían más relajados por el tema de que tenían un partido de vuelta en casa y demás, pero no fue así”.

Además, incidió en la posibilidad de que haga rotaciones y que jugadores con menos minutos tengan su oportunidad: “Más o menos acabarán jugando muchos de los jugadores que no jugaron en Liga. "Es probable repitan pocos de los titulares del sábado" Es cierto que contra el Sporting hubo alguna mezcla de jugadores poco habituales con habituales, pero era una cuestión únicamente de algunos problemas en ciertas posiciones. Es probable que repitan pocos titulares respecto a lo ocurrido el sábado”.

Por otro lado, Setién también informó que David Simón tuvo un problema en la rodilla el sábado pero que el jugador está para jugar: “A Simón le clavaron unos tacos en la rodilla, no es nada importante pero le ha impedido entrenar. Eso sí, está en condiciones de jugar.”

Salidas y entradas

El mercado invernal está siendo uno de los principales temas de conversación en torno a la UD Las Palmas, algo por lo que también es preguntado su entrenador. Setién informó que Tyronne puede ser el siguiente en salir y que puede que esta misma semana cambie de aires: “Es posible que Tyronne salga en breve. El club ha hablado con él, hay varios equipos que le pretenden y es posible que salga esta misma semana. Araujo sigue con problemas en la rodilla. Por eso no viaja ninguno en esta gira por la península que vamos a hacer.”

De esa manera, el cántabro dio su opinión sobre la posible marcha de un Araujo que, con la llegada de Calleri, tendría pocas opciones de jugar: “Veo bien que salga Araujo. No estaba jugando mucho y ahora van a llegar jugadores que le van a poner más dificultades para disputar minutos. Si viene otro delantero, alguno tiene que salir”.

Asimismo, volvió a insistir sobre el caso de un Javi Castellano al que el propio Setién le recomienda una salida para poder reencontrarse: “Javi Castellano tiene que jugar y es difícil que pueda entrar porque hay jugadores por delante que lo están haciendo muy bien. "Calleri y Toledo pueden adpatarse muy bien a Las Palmas" Aquí hay grandísimos jugadores que le cierran el paso, yo no me voy a oponer a que se quede, pero es que tiene que jugar. No me cabe en la cabeza que alguien prefiera no jugar cuando viene de una lesión complicada. Tienes que ganar lo que has perdido jugando”.

En cuanto a las más que posibles llegadas de Hernán Toledo y Calleri, el entrenador amarillo no quiso entrar en detalle, pero comentó de puntillas qué le parecen ambos futbolistas: “Cuando lleguen los fichajes que dicen que van a llegar, hablaremos de ellos. Son jugadores a los que se ha seguido y pensamos que podrían ser unas buenas incorporaciones que nos ayudarían a mejorar el equipo. No es fácil encontrar jugadores del perfil que, exactamente que yo quería, pero se asemejan mucho. Tanto Calleri como Hernán Toledo creo que pueden adaptarse muy bien a Las Palmas”.