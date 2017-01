Quique Setién: "Ha sido una victoria real"

Google Plus

El técnico cántabro sale del Vicente Calderón contento por lo visto sobre el césped y convencido de que su equipo ha tenido posibilidades reales de pasar a la siguiente ronda, dejando claro que el triunfo tiene un gran valor: “Nos vamos con la cabeza alta, hemos hecho un grandísimo partido. Nos vamos con la satisfacción de haber ganado. Ha sido una victoria real, pero también moral. Nos ha dado ese pequeño prestigio que supone ganar en un campo como el Calderón”. En ese sentido, Setién quiso ser un poco crítico con su equipo a la hora de hablar de los goles encajados, ya que el entrenador amarillo considera que pudieron evitarse: “Podríamos haber marcado algún gol un poco antes... eso siempre te alienta para tratar de lograr lo que parecía imposible. Creo que sus goles han sido evitables, como fueron lo que consiguieron allí. La eliminatoria estaba complicada, ha sido una pena”.

La nota negativa fue la lesión de Hernán, algo que el propio Quique relataba en su comparecencia: “Habrá que hacerle pruebas, pero apunta a que ha tenido una pequeña rotura en el gemelo. Va a haber muchas posibilidades de que esté parado varias semanas”.

Palabras para Javi Castellano y Mateo

Por otro lado, el ex del Lugo también ha querido elogiar a dos jugadores que están en la rampa de salida del club amarillo como Javi Castellano y Mateo García: “Les he visto muy bien. Javi me ha sorprendido gratamente porque ha hecho un gran partido para llevar prácticamente un año y medio sin jugar; él se tiene que sentir muy orgulloso del partido que ha hecho en un escenario y contra un equipo como este. De Mateo sabemos ya sus cualidades, hoy y el pasado sábado hizo dos muy buenos partidos. Es un chaval sobre el que tenemos muchas expectativas puestas. Quizás le falta madurar un poco, pero lo tenemos en cuenta”.