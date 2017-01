Setién espera que su renovación se cierre la próxima semana

Google Plus

Fotografía: Daniel Nieto | VAVEL

Quique Setién ha confirmado tras la victoria de la Unión Deportiva en el Vicente Calderón que su renovación está a muy pocos días de hacerse efectiva. El técnico santanderino ha asegurado en los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER que tras el encuentro ante el Barcelona la firma puede hacerse oficial.

"Mi oferta de renovación ya está en manos del presidente", afirmaba Setién. "Él ya ha hablado conmigo y me ha asegurado que tendrá una respuesta para la semana que viene, ya que esta semana vamos a estar en la Península hasta el partido contra el Barcelona. Soy bastante optimista en este sentido".

Preguntado por Manu Carreño sobre si el nuevo contrato iba a durar también una temporada como el último, el entrenador de la Unión Deportiva aseguró que se está negociando "extender el contrato tres años más", afirmando que su filosofía de juego y la de la isla "están en perfecta comunión".

"La intención es extender el contrato otros tres años" Otro de los aspectos fundamentales en la entrevista fueron las ofertas que tiene Setién en la mesa por parte de otros equipos de Primera División. "Yo siempre digo que si estoy cómodo en un sitio, me quedo donde estoy", confirmaba el técnico. Incluso ante la posibilidad entrenar al propio Atlético de Madrid en un futuro, el cántabro opinó que sería "un cambio radical pasar del estilo de Simeone al de Las Palmas".

También el caso de la cesión de Jesé Rodríguez no se salvó del juicio del entrenador de la Unión Deportiva: "El jugador quiere venir, pero no estoy todos los días pendiente con este tema. Sé que tiene mucha ilusión por volver a su casa. Pero también sé que el Paris-Saint Germain tiene ofertas de otros equipos que son capaces de pagarle toda la ficha. Eso Las Palmas no lo puede asumir y es un argumento en nuestra contra. Eso sí, si viene será completamente bienvenido".