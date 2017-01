El lío con los extracomunitarios en la Unión Deportiva

Fotografía: Photo Silver | VAVEL

Los despachos del Estadio de Gran Canaria no han parado de trabajar en estos últimos días. Desde que se abriera el mercado de invierno el pasado 1 de enero, muchos han sido los rumores que señalan tanto llegadas como salidas a más de un jugador de Las Palmas. Sin embargo, uno de los aspectos más importante y que el lector debe de tener en cuenta es la normativa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) respecto a los jugadores extracomunitarios.

Para comenzar, hay que tener en cuenta que extracomunitario no significa lo mismo que extranjero. Según la normativa, a un jugador se le considera extracomunitario cuando tiene la nacionalidad de un país que no pertenece a la Unión Europea. Según la RFEF, cada equipo de LaLiga Santander tiene derecho a inscribir a un máximo de tres futbolistas extracomunitarios.

En este sentido, la Unión Deportiva tiene justamente tres jugadores extracomunitarios: Mauricio Lemos, Mateo García y Sergio Araujo. Hay que señalar que aunque Kevin-Prince Boateng sea internacional por Ghana, Míchel Macedo haya nacido en Brasil y Nabil El Zhar ha jugado partidos con la selección marroquí, los tres tienen la doble nacionalidad con países de la Unión Europea (Prince con Alemania, Míchel con España y El Zhar con Francia).

Prince, El Zhar y Michel no son extracomunitarios al tener doble nacionalidad Todo esto hace que Las Palmas no puede fichar a ningún jugador extracomunitario hasta que no de baja a alguno que tiene en su plantilla actualmente. Es por ello que jugadores como Jonathan Calleri o Hernán Toledo aún no han logrado firmar un acuerdo oficial con los amarillos. Ambos son argentinos y por tanto extracomunitarios, por lo que hasta que la dirección deportiva no confirme la baja de un jugador amarillo, no se podrá oficializar el acuerdo.

Quique Setién no tiene la intención de desprenderse el uruguayo Lemos, que poco a poco está cogiendo más minutos. Así pues, Sergio Araujo y Mateo García son los jugadores con más posibilidades de abandonar el equipo en este mercado de invierno. El diez amarillo es el primero de la lista de transferibles y diferentes medios afirman que Las Palmas maneja una oferta de China más que aceptable. Las opciones para Mateo son en forma de cesión, pero tras su gran partido en Copa ante el Atlético de Madrid, la dirección deportiva se está planteando si lo mejor para equipo es conservar al jugador o intentar finiquitar el fichaje de Toleado.