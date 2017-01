Mauricio Lemos: "Me quiero quedar en Las Palmas"

Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Mauricio Lemos atendió a los micrófonos de UD Radio y aseguró que el encuentro frente al Barcelona “es un partido soñado”. Además, afirmó que el equipo está bien y viene con ganas para afrontarlo. “Trataremos de hacer un buen partido y que sea una fiesta”.

El uruguayo ha cambiado la mentalidad, “me estoy integrando bastante bien, me siento bien y quiero seguir por el mismo camino”. Ahora tiene mucha más confianza y “trataré de aprovecharlo y aportárselo al equipo".

El central de la UD Las Palmas cree que “a veces la cabeza le juega en contra, pero hay que esperar la oportunidad. Siempre estuve bien, aunque no estaba jugando, ahora me encuentro mejor porque estoy teniendo minutos y eso para un jugador es algo lindo”.

Le preguntan por lo que sentía al enfrentarse a un club que estuvo interesado en él. Pero Mauricio Lemos aseguró que “desde que estoy en las palmas me he involucrado, no pienso en el Barcelona. Estoy en las Palmas y espero seguir aquí”. Además, piensa que es el equipo perfecto para él, y se siente cómodo porque se adapta a su estilo de juego. “Yo le dije al presidente que mi intención es seguir en Las Palmas y más ahora que me siento mucho más confiado”.

Aunque los grancanarios están en un momento complicado debido a las bajas el jugador afirma que “todos los suplentes han demostrado contra el atlético que están muy bien. Y yo creo que tenemos un 60% o 70% de posibilidades de sacar algo positivo, porque si hacemos lo que tenemos que hacer tenemos posibilidades”.

El Barcelona es uno de los rivales más duros de La Liga. Sin embargo, Lemos piensa que del partido pueden conseguir la victoria o el empate.

Por otra parte, apunta que jugar contra Luis Suárez, uruguayo también, es algo lindo y soñado.