Quique Setién: "Seguramente sea el peor partido desde que estoy en Las Palmas"

Foto: UD Las Palmas

No hubo ninguna duda para el técnico amarillo: el Barça fue tremendamente superior a Las Palmas y así lo refleja el resultado. De esa manera, el cántabro destacó la palabra impotencia por encima de todo: “Hoy la superioridad del Barcelona ha sido muy trascendental. No ha habido falta de intensidad, es impotencia. Pienso que no nos ha dado. Entre el querer y poder ante un equipo así hay una diferencia enorme. Hoy no nos han dejado hacer lo que mejor hacemos. Incluso sin jugar Iniesta o Neymar. Creo que hoy hemos hecho lo que el Barcelona nos ha dejado, que ha sido más bien poco".

En ese sentido, el ex del Lugo hizo autocrítica y señaló sin tapujos que este ha sido uno de los peores días desde que es entrenador de la UD: “Jugadores que normalmente marcan la diferencia como los nuestros han sido normales hoy, incluido el entrenador. Seguramente sea el peor partido desde que estoy en Las Palmas. "Hemos hecho lo que el Barcelona nos ha dejado" Esto nos puede venir bien para ponernos en nuestro sitio”. Además, dejó claro que no cree que su equipo subestimara a los blaugranas: “No sé si nos ha faltado humildad, pero sí creo que estábamos bastante crecidos pensando que podíamos ganar a un rival así en su propio campo".

En cuanto a las sensaciones, Setién apuntó que cree que el principal hándicap del partido ha sido la poca rapidez y la falta de reacción: "El motivo de la falta de precisión viene motivada por la falta de velocidad y decisión que sí tienen los otros futbolistas".

Por otro lado, el santanderino quiso alabar el partido de Javi Varas a pesar de los goles recibidos, dejando claro que también salvó al equipo en ciertas ocasiones: "Varas ha hecho un buen partido a pesar de los cinco goles. Ha evitado varios tantos claros, sobre todo, en la primera parte".

Asimismo, aclaró que la presencia de Boateng como punto se debía a una cuestión de poder tocar y aguantar más la posesión: "Boateng era una opción en punta. Considerábamos que podía aguantarnos un poco más el balón que Marko Livaja".