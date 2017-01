Guillermo Calleri: "Jonathan jugará en Las Palmas"

Google Plus

Parece ser que el culebrón de Jonathan Calleri ha llegado a su fin. El padre del jugador, Guillermo Calleri, ha confirmado al Diario Marca que la decisión del argentino es la fichar por la Unión Deportiva Las Palmas: "No creo que se demore más de hoy o mañana", ha asegurado el mayor de los Calleri. De esta manera, el conjunto canario podría haber ganado ya la puja con el São Paulo por hacerse con los servicios del jugador.

Además, la información de Marca acerca de las posibles cifras del fichaje del jugador pueden llegar a sorprender. Desde un primer momento, la prensa de la isla ha informado que el West Ham cedería a Calleri hasta final de temporada. Sin embargo, las informaciones que se recogen tras las palabras de Guillermo Calleri aseguran que el argentino estará vinculado a Las Palmas durante dieciocho meses; es decir, hasta finales de la temporada 2017/18.

El hecho de que Las Palmas no haya anunciado la contratación de Jonathan Calleri hasta el momento se debe a dos motivos. En primer lugar, la Unión Deportiva ha querido optar por la prudencia y se ha intentado asesorar por la FIFA sobre la legalidad de la contratación. Tanto el jugador como Hernán Toledo, otro nombre que suena con fuerza para reforzar el equipo, ha estado en tres equipos diferentes esta temporada, así que el cuadro amarillo no ha querido correr riesgos y no confirmar contrataciones hasta estar completamente seguro que la operación es legal.

La asesoría de la FIFA y el interés del São Paulo habían frenado el anuncio del fichaje

Por otro lado, el propio Calleri habría manifestado su intención de volver al São Paulo, equipo donde ya destacó en su etapa en Brasil y que en las últimas semanas había mostrado su interés en él. De hecho, tal y como adelantó VAVEL hace varios días, la prensa argentina aseguraba que el fondo de inversión que posee los derechos del jugador estaba negociando con la directiva del cuadro brasileño.

En este sentido, Marca asegura que una pieza clave ha sido Miguel Ángel Brindisi, uno de los argentinos más queridos en la Unión Deportiva y pieza clave del equipo en la década de los 70. Brindisi habría convencido a Calleri que no habría otro equipo mejor que la Unión Deportiva donde poder destacar.

Finalmente, y tras haberse reunido con directivos del São Paulo según la prensa argentina, el fondo de inversión ha tomado la decisión de que, pese a su dubitativa etapa en el West Ham, Europa es el mejor sitio para Calleri y su fútbol. Según afirma Marca, había otros equipos del viejo continente como el Galatasaray turco o incluso equipos de LaLiga Santander como el Leganés o el Deportivo Alavés. Sea como sea, Guillermo Calleri asegura que su hijo ha visto la opción de Las Palmas como la más atractiva y que no se va a demorar el comunicado oficial anunciado su fichaje.