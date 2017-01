Quique Setién: "Araujo tiene que dar un giro a su vida"

UD Las Palmas

La comparecencia de Quique Setién previa al encuentro ante el Dépor comenzó hablando sobre el conjunto coruñés, dejando claro que el balón parado es una de las cuestiones que más le preocupan para el encuentro ante los gallegos: “Es uno de los rivales más complicados ahora mismo. Es un equipo que es parecido al nuestro, espero un partido complicado. Me preocupan muchas cosas, aunque quizás el balón parado, algo con lo que han resuelto partidos últimamente, es de lo que más me preocupa; están jugando muy bien. Tienen jugadores que nos pueden hacer mucho daño. Creo que va a ser un partido muy igualado y competido”.

En esa línea, el cántabro señaló que la paciencia va a ser una de las claves más importantes para el partido: “El Dépor es un equipo que cuando tienen que defender, lo hace muy bien. No sé si jugará con un punta o con dos, pero igualmente tendremos que estar a gran nivel de exigencia e intensidad. "El balón parado es de lo que más me preocupa del Dépor" Si tenemos paciencia y tenemos esa pausa, seguramente le podremos hacer daño. Tendremos que leer muy bien el juego y el partido para tomar las decisiones correctas, aunque es evidente que podemos perder”.

En cuanto a las lesiones, Setién quiso incidir que hay jugadores con molestias y con los que no quiere arriesgar, como es el caso de Pedro Bigas. Asimismo, habló sobre la poca suerte que están teniendo con las lesiones, aunque se mostró optimista: “No estamos teniendo suerte con las lesiones. Hemos perdido efectivos y hay otros jugadores que arrastran molestias, pero no están bien del todo. Esto sí que es un hándicap porque hay jugadores que vamos a perder y que nos dan mucho, que son importantes. Confío en que los jugadores que salgan lo hagan bien y den el máximo. Salgan los que salgan, vamos a competir contra el Deportivo”.

Continuando con el tema de la convocatoria, el preparador amarillo informó de que va a haber tres bajas para el encuentro ante el Dépor, dejando entrever que Jonathan Viera es uno de ellas: “Mañana irán tres jugadores del filial, saliendo tres jugadores de la primera plantilla que no van a jugar porque creo que hay cosas más importantes que el partido de mañana que me obligan a tomar una serie de decisiones. "He tenido que mandar a Jonathan Viera al rincón de pensar" Es mi manera de ver las cosas. A Johny lo he tenido que mandar al rincón de pensar y hay jugadores que no han tenido la actitud adecuada. Son situaciones que pasan y hay que gestionarlas convenientemente. El Presidente me ha otorgado el poder para tomarlas. Si queremos crecer, hay que cambiar ciertas cosas”.

De esa manera, el técnico santanderino quiso explicar el porqué de esas bajas, señalando algo que ocurrió durante la estancia del equipo en la Península: “Han pasado cosas, no voy a dar detalles, pero estas cosas no pueden pasar. Los principales que lo deben saber son los jugadores. Tenemos que comportarnos para mantener la imagen del club. Esas decisiones se han tomado porque el comportamiento de estos chavales no se puede permitir. Hemos hablado y ellos entienden, reconocen y saben que es lo justo. Aunque perdamos mañana, tenemos que pensar que el equipo saldrá reforzado. Hay que apechugar. Podría haber venido y torear cada pregunta, pero yo siempre voy de cara”.