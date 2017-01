Andone ajusticia a una UD de luces y sombras

Google Plus

Un Estadio de Gran Canaria medio vacío recibía a una UD Las Palmas que venía de una semana convulsa por todos los temas extradeportivos que han sucedido alrededor del conjunto canario, con algún señalado como Viera y con un once cargado de bajas ya fueran por lesión o por decisión del propio Quique Setién. Los amarillos recibían a un Deportivo que tenía ganas de continuar con su racha positiva y que puso sobre el césped todo lo que tenía para ir a por los tres puntos sin ningún tipo de tapujos.

En cuanto a lo futbolístico, Las Palmas quiso ser fiel a su guión y comenzó a dominar la pelota moviéndola de un lado a otro en busca del espacio adecuado para empezar a probar a Tyton. Mateo encontró petróleo en una acción donde la zaga del Dépor falló y adelantó a la UD Sin embargo, la primera gran ocasión sería un buen disparo de Livaja desde fuera del área que obligó al guardameta polaco a sacar una mano salvadora. El Deportivo tenía que recuperarse un poco para quitarse de encima a los amarillos y en ciertos momentos lo conseguía, siendo capaz de escapar de la presión para intentar ponerle una marcha más al partido.

A pesar de eso, los canarios estaban con un poco más de chispa y la presión que realizaban le ayudaba a llegar con un poco más de dinamismo al área. En una de esas llegadas, un centro desde la izquierda de Hélder Lopes fue despejado por Sidnei con la suerte de que la bola le llegó a un Mateo García que no se lo pensó; el argentino remató y el balón acabó en las mallas tras volver a chocar en el propio Sidnei.

Los de Setién encontraron un tanto tempranero que abría boca y que le ponía el partido muy de cara para sus intereses sin haber insistido demasiado hasta el momento.

Poca historia, sólo chispazos

Aún con la llegada del gol, el partido se mantuvo un poco frío, sin demasiada incidencia y con ambos conjuntos intentando llevar el peso del juego. Casi todo el meollo sucedía en el centro del campo, con un Dépor que estaba muy metido en ese tipo de labores, pero ninguno conseguía acercarse con peligro al área salvo algún intento como un disparo de Borges que se marchó muy por encima de la portería de Varas rondando la media hora de juego.

Las Palmas sí que estaba un poco más metido, o al menos tenía mucho mejor lenguaje corporal. Los amarillos intentaban encontrar, otra vez, el momento idóneo para seguir abriendo brecha en el marcador, aunque la realidad era bien distinta. Sólo algún chispazo individual de uno u otro equipo le ponía algo de salsa a un encuentro bastante plano hasta el momento. Eso sí, los gallegos ya empezaban a avisar un poco y cada vez con más regularidad.

La segunda parte se inició con los aspersores impidiendo jugar y con Las Palmas queriendo proponer un poco más en busca del segundo tanto. El encuentro se mantenía, más o menos, por los mismos derroteros de los primeros 45 minutos, pero los amarillos salieron mostrando más ambición y más ganas que su rival, algo que se demostraba con un disparo muy lejano y sin suerte de Livaja que intentó sorprender a un Tyton que estaba adelantado. El monopolio canario con la posesión empezaba a convertir el juego en un monólogo con un solo dominador, una cuestión que tenía que llevar al Deportivo a querer morder.

La UD más peligrosa y el Andone más letal

Los coruñeses necesitaban un plus para intentar ir a buscar el empate, pero no estaban teniendo demasiada continuidad. Con los de Garitano queriendo salir un poco más, Las Palmas realizaría una triangulación que se convertiría en la mejor jugada del partido; un perfecto regate de Mateo hizo que dos defensas gallegos se quedasen atrás, abriendo el juego a la banda izquierda donde Hélder se metió en el área e inventó un pase de la muerte que Vicente no pudo aprovechar porque llegaba muy forzado.

En ese sentido, el Deportivo volvía a la carga para meterle un poco de miedo a una UD tranquila por el momento, aunque eso coincidió con uno de los mejores tramos de partido de los amarillos, donde más ocasiones encontraron gracias a los espacios que dejaba su rival atrás. Y Livaja, en esos momentos, estaba muy activo, dejando detalles y participando mucho.

No obstante, cuando los canarios más estaban acercándose, un balón largo de Emre Çolak que Lemos se comió dejó a Andone con un pasillo para encarar la portería. El rumano se plantó en el área y aprovechó que Varas dejó su palo descubierto para empatar el encuentro. El ex del Córdoba golpeó de la mejor manera y dio una estocada importante al conjunto de Setién.

Aythami termina de hacer explotar el partido

Y todo se magnifica cuando una pérdida de Roque haga que Aythami tenga que parar una contra del Dépor entrando al atacante gallego con demasiada fuerza, algo que Borbalán entendió como amarilla y terminó con el de Argüineguín expulsado al ya haber visto otra cartulina minutos antes. El gol de Andone y la expulsión de Aythami dejaron a Las Palmas contra las cuerdas A pesar de ello, eso no era motivo para que Setién quisiese introducir un defensa más en el campo, de hecho el cambio que realizó fue de hombre por hombre al dar entrada a Tana por Momo; el cántabro quería intentar llevarse los tres puntos.

El partido estaba un poco roto tras la expulsión y el Deportivo se había echado encima de los amarillos con claridad. Ahora eran los gallegos los que sometían a Las Palmas la ponían contra las cuerdas teniendo los canarios uno menos sobre el césped.

Los grancanarios querían un poco ponerle un poco más de velocidad al partido cuando entrábamos en los últimos minutos del choque con la irrupción sobre el verde de El Zhar y el debutante Benito, aunque la realidad dejaba claro que el Deportivo tenía mucho más de empaque en esos instantes. El descuento aterrizaba y ya poco más se podía hacer, Las Palmas había dilapidado su ventaja en una jugada donde dos errores le habían perjudicado demasiado. El empate fue el punto definitivo a una semana para olvidar.