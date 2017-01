Quique Setién: "Vamos a salir reforzados de esta"

Quique Setién - Foto: Laura Santana - VAVEL

El cántabro aterrizó en la sala de prensa siendo tajante a la hora de hablar sobre los acontecimientos acaecidos esta semana en el tema extradeportivo, algo que no le sentó demasiado bien: “Me gustaría no volver a hablar del tema de las indisciplinas. Yo le agradezco a la gente las muestras de apoyo que me dieron durante el partido. Me gustaría que quedara zanjado, que quede como una cuestión interna y pensar en el futuro del club para seguir creciendo. Hemos perdido muchos jugadores a lo largo de estas semanas como Dani Castellano, Bigas, Hernán… Hemos echado en falta a jugadores, pero espero que todo el mundo allá entendido esta situación y que aprendamos para el futuro”.

En ese sentido, el preparador amarillo señaló que no esta situación no va a tener ninguna trascendencia de cara al futuro, alegando que cree que el vestuario reaccionará bien: “No va a haber ningún problema con el vestuario. "No va a haber ningún problema con el vestuario" Hay jugadores que entienden que esto ha sido correcto. Seguramente habrá jugadores que piensen que esto está mal, y yo lo entiendo. Se han dicho muchas mentiras sobre lo ocurrido esta semana. No puedo desmentirlo todo, pero quizás la prensa debería ser mucho más rigurosa con este tipo de informaciones. El vestuario va a estar bien y vamos a salir reforzados de ésta”.

En el plano deportivo, Setién indicó que los suyos pudieron llevarse el partido en la primera parte aunque insistió que la expulsión fue el verdadero cambio de guion del encuentro: “Habíamos hecho méritos para resolver el partido en la primera parte, pero hasta la expulsión el equipo ha estado bien. Prácticamente hemos tenido el control del juego. Quizás nos ha faltado rematar alguna jugada que hemos tenido por las bandas. Creo que sin la expulsión de Aythami podríamos haberles hecho daño otra vez. Evidentemente, no teníamos fuerzas y tuvimos que defendernos como podíamos. Hemos sacada un punto que nos sabe a poco”.

Asimismo, volvió a insistir en que Mateo García le sigue haciendo dudar con su salida, pero informando que el argentino lo tendrá difícil si se queda: “Sabíamos que Mateo iba a madurar, es un chico receptivo, que va cogiendo su espacio, su punto… es un jugador que tiene un gran futuro, pero la continuidad no se la puedo asegurar. Tiene mucha competencia en ese puesto. Nos ha ayudado muchísimo hoy y lleva varios partidos siendo importante para nosotros”.

Por otro lado, el ex del Lugo no quiso hablar del árbitro demasiado, declarando que quizás le faltó un poco más de equidad a la hora de mostrar su criterio: “No quiero hablar de los árbitros. Ese rigor que ha tenido con nosotros, quizás le ha faltado con el Deportivo, pero esto es lo que hay”.

Balance de la primera vuelta y su renovación

Cambiando un poco de tema, Setién quiso terminar su comparecencia hablando sobre esta primera vuelta que acaba de concluir, remarcando su satisfacción y su optimismo para el futuro: “Hemos hecho una primera vuelta extraordinaria. No contábamos con hacer 25 puntos y pudieron ser algunos más. Las sensaciones han sido positivas en la mayoría de los partidos, hemos tenido malos momentos, pero son menos que los buenos. Los rivales nos tratan de forma diferente y, a pesar de la exigencia que tenemos en cada partido, seguimos creciendo”.

Además, aclaró por enésima vez la situación de su renovación, recalcando que va a seguir esperando por Las Palmas aunque con un límite: “La renovación sigue en el mismo punto que ayer. He puesto un límite a la hora de esperar una respuesta por parte del club. Si en ese periodo no llega, pues tendré la libertad de negociar con quien quiera”.