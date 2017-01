Las Palmas Atlético se queda a cero ante el Vera y dice adiós a su racha

La Vela Chica llegaba al encuentro ante el conjunto tinerfeño con once victorias consecutivas que le aupaban como dominador absoluto de la categoría. Los hombres de Manolo Márquez se han convertido en el principal rival a batir en este Grupo Canario de la Tercera División y esa vitola es lo que llevó al Vera a salir desde el principio con un guion de partido bastante conservador. Los del norte de Tenerife cerraron filas, consiguiendo minimizar los intentos de Las Palmas de ver portería a pesar de la insistencia amarilla.

El filial había sido con la pólvora mojada y le estaba pasando factura, aunque la defensa del Vera también tenía mucho que ver en esto. Los grancanarios lo intentaron de muchas maneras, pero el gol se les resistió muchísimo hasta el punto de no poder ver puerta durante unos primeros cuarenta y cinco minutos donde dominaron las sensaciones, la posesión, el juego y el fútbol que hasta el momento se estaba viendo en el Nuevo Salvador Ledesma. Las Palmas necesitaba un gol que le diera tranquilidad y que le ayudase a manejar el encuentro.

Tras el descanso, Las Palmas volvió a salir con todo lo que tenía. Los amarillos intentaron tirar la puerta abajo sin ningún tipo de compasión, encadenando ocasión tras ocasión. Las Palmas se volcó en ataque y dominó todo el encuentro Sin embargo, algo no parecía ir del todo bien para los grancanarios, y es que a pesar de todas las acometidas que estaban cosechando, no eran capaces de derribar el muro que el Vera había plantado. De esa manera, los del Puerto de La Cruz aprovecharon que la UD estaba volcada en busca de los goles para comenzar a construir contras peligrosas que dejaban un mensaje claro: el Vera quería hacer daño aprovechando los espacios.

Con el encuentro bastante cerrado, Manolo Márquez quiso poner un poco más de fuego a su ataque al introducir sobre el césped a un Nico González que entraba fresco y con ganas. El argentino dispuso de varias ocasiones y continuó intentándolo desde su salida, pero tampoco iba a ser su día de suerte precisamente aunque Las Palmas ganó en energía con su participación. La UD siguió negada cuando el tramo final del choque comenzó a aparecer. La situación empezó a conseguir que los amarillos entrasen en una fase de nerviosismo complicado de sobrellevar, y es que la necesidad de un gol se convirtió en una obsesión.

En los minutos finales, los amarillos no dejaron de intentarlo. El encuentro estaba en el alambre y tanto tinerfeños como grancanarios podrían salir mal parados de un error o un acierto. La falta de gol desesperó a los amarillos en el tramo final El Vera mantuvo su insistencia a través de los contraataques y tanto Siverio como Benito tuvieron opciones para abrir el marcador, aunque parecía que ya estaba todo decidido para que no se vieran goles, para que la salsa del fútbol estuviese un poco más amarga. Las Palmas se volcó todo lo que pudo y más, tirando la casa por la ventana en busca de ese tanto que hiciese bueno su dominio sobre el verde, pero la suerte no le acompañó en ningún momento del partido y todo acabó como empezó, con un empate a cero que no beneficiaba demasiado a la Vela Chica en su búsqueda de la Segunda B.

De esa manera, los chavales de Manolo Márquez no pudieron continuar con su racha triunfal de partidos consecutivos ganando al ser frenados de forma evidente por un Vera que salió bastante más beneficiado del resultado final. Los tinerfeños tenían las ideas claras y cogieron a Las Palmas en uno de esos días tontos en los que no te sale nada, consiguiendo que los amarillos se quedaran sin ver puerta y sin dos puntos importantes.