Tana: "Quiero demostrarle al entrenador que puedo volver a ser titular"

UD Las Palmas

El canterano amarillo atendió a los medios de comunicación tras el encuentro que la UD disputó ante el Hammarby Fotboll noruego en Maspalomas y en el que los hombres de Setién ganaron cómodamente por dos tantos a cero. Sin embargo, la actualidad de los grancanarios se centra en otros puntos como, por ejemplo, los aconteciemientos sucedidos en la última gira de Las Palmas por la Península que señalaban al propio Tana como uno de los implicados; el jugador se defendió claramente queriendo dejar de lado todo ese tema: "Yo no me sentí aludido por ser suplente ante el Deportivo. "Ya he hablado con el míster y le he dicho lo que pienso" La gente decidió meterme dentro del lío y ya está, pero cuando el míster habló no nombró a nadie. Yo estoy muy tranquilo, le he dado mi opinión al entrenador sobre todo lo que sucedió la semana pasada. A veces se le da más importancia a estos asuntos extradeportivos que al día a día del fútbol".

En ese sentido, el veinticuatro amarillo dio su opinión sobre las declaraciones de Setién en cuanto esa escapada que varios miembros de la plantilla realizaron durante la concentración en Madrid, mostrándose tajante a la hora de indicar que todo está olvidado por su parte: "A lo mejor afectó más al equipo que el mister soltara las cosas una semana después de lo sucedido y justo antes de un partido importante como el que teníamos ante el Deportivo. Yo ya he hablado con él, le he dicho lo que pienso como siempre hago y ya está".

De esa manera, Tana se sinceró y señaló que no cree que esté en un mal momento futbolístico, pero sí que destacó que ya está trabajando para recuperar la confianza de Setién: "No creo que esté en un mal momento, más bien me ha tocado jugar menos últimamente y ya está. Creo que ante el Atlético en el partido de vuelta no lo hice mal y en el Camp Nou, dentro de lo que cabe, tampoco tuve un mal día. Eso sí, tengo que dejar claro que estoy preparado, quiero que el míster lo sepa. Quiero volver a demostrarle al entrenador que puedo volver a ser titular y espero poder cambiar la opinión de la gente".

Salidas, venidas y el calendario

Por otro lado, el canterano habló sobre el calendario y sus consecuencias, siendo tajante a la hora de afirmar que en la plantilla poco pueden hacer para cambiarlo: "LaLiga tiene estos calendarios y es lo que hay. Esta semana es un poco más larga por jugar el lunes; yo prefiero los partidos los fines de semana, pero es lo que toca. Es un día como otro cualquiera y hay que salir a ganar igualmente".

Además, también quiso comentar brevemente la salida de Sergio Araujo, señalando que, si es lo mejor para el argentino, será positiva su marcha: "Si la marcha de Araujo le va a ayudar a recuperar su nivel y a estar mejor de cabeza, bienvenida sea. Es un gran compañero".

Por último, Tana remarcó que las posibles llegadas son un incentivo para competir por un puesto y que las recibirán con los brazos abiertos: "Todo lo que venga para sumar es bueno, la competencia siempre es positiva. Si el club cree que nos hace falta reforzar la plantilla, pues que vengan y los ayudaremos a que se adapten lo antes posible".